'Россияне должны быть готовы к компромиссам': Зеленский проанонсировал трехстороннюю встречу в Эмиратах

В Объединенных Арабских Эмиратах 23 января начнется первая трехсторонняя встреча с участием Украины, США и государства-агрессора России. Инициатором этих переговоров был Вашингтон.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, который в четверг, 22 января, выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе (Швейцария). Трансляцию вела пресс-служба ОП на своем YouTube-канале.

Что известно о запланированных переговорах

Уже в четверг американская команда поедет в Москву. Представители США, как уточнил Зеленский, ждали его встречи с президентом Дональдом Трампом.

"И сейчас они поедут, моя команда встретится с американской командой. Я думаю, что это будет первая трехсторонняя встреча в Эмиратах. Я думаю, это будет завтра и послезавтра (в пятницу и субботу, 23-24 января. – Ред.). Это будет встреча, которая продлится два дня", – сообщил глава государства.

Он продолжил: "Надеюсь, Эмираты об этом знают, – иногда у нас есть такие сюрпризы от американской стороны (улыбается. – Ред.). Но в любом случае они туда поедут. Думаю, что это хорошо, – если на техническом уровне начнется эта трехсторонняя встреча".

Президент подчеркнул, что россияне должны быть готовы к компромиссам. "Потому что все должны быть готовыми, а не только Украина. Это важно для нас", – сказал Зеленский.

По его словам, подобные встречи "лучше, чем не иметь какого-либо диалога". Президент напомнил, что Украина живет под ударами, многие люди без электричества, ситуация сложная. "Но и россияне в сложной ситуации. Мы отвечаем на их атаки... Дай Бог, война остановится. Я надеюсь на это", – заявил он.

– Утром 22 января Владимир Зеленский прибыл в Швейцарию и встретился с американским коллегой Дональдом Трампом. Глава Белого дома впоследствии заявил, что встреча "прошла очень хорошо", и обратился к российскому диктатору: "Сообщение Путину: война должна закончиться".

– После этого украинский президент выступил на Всемирном экономическом форуме, упрекнув Европу в пассивности и призвав "остановить этот "день сурка". Он объяснил: "Именно так мы сейчас живём. Это наша жизнь. Год назад здесь я завершил свою речь в Давосе словами: "Европа должна знать, как защитить себя". Прошел год. Ничего не изменилось".

