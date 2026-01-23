Уиткофф провел с Путиным многочасовую встречу в Кремле: о чем договорились

В столице страны-агрессора РФ, в Кремле ночью 23 января состоялась очередная встреча американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера с российским диктатором Владимиром Путиным. Переговоры продолжались 3,5 часа и были завершены в 02:05 (по Киеву).

Так сообщают российские пропагандисты. Отмечается, что во время переговоров якобы была запланирована уже трехсторонняя встреча – РФ, Украина и США.

Переговоры в Кремле

Как и раньше, главарь Кремля Путин заставил американцев ждать его. "Российские и американские переговорщики непринужденно пообщались друг с другом до выхода к ним Путина", – отмечают приближенные к диктатору российские "масс-медиа".

В 02:05 лаконично сообщили в Кремле, что встреча Путина с Виткоффом завершилась, продолжив более 3,5 часов.

Кирилл Дмитриев еще лаконичнее назвал "важной" встречу Путина с Уиткоффом и Кушнером.

Американцы поделились с Путиным информацией о встрече Трампа с Зеленским в Давосе, сообщил другой помощник российского диктатора Юрий Ушаков. По его словам, переговоры Путина с американской делегацией продолжались около четырех часов.

Договорились, что 23 января в Абу-Даби состоится первое заседание трехсторонней рабочей группы РФ-США-Украина по вопросам безопасности. Переговорную группу РФ возглавит глава ГРУ Костюков.

Ушаковн добавил, что Путин после встречи с Уиткоффом дал инструкции делегации РФ, которая вылетит в Абу-Даби.

"Встреча в Кремле была во всех смыслах полезной как для РФ, так и для США, которыедоговорились поддерживать плотные контакты по украинской и другим темам", – заявил Ушаков.

Самолет Виткоффа улетел из РФ, сообщили в 3:35 в Москве.

Что предшествовало

Американская делегация прибыла на переговоры с президентом России в составе трех человек. Вместе со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером во встречах участвует комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум.

Об этом стало известно в день прибытия делегации. В сообщении российской стороны указан состав делегации и имена ее участников. Отдельно указана должность Грюнбаума как представителя американского агентства, отвечающего за федеральные закупки. Эту информацию подтвердили также американские источники.

Президент США Дональд Трамп недавно назначил Джоша Грюнбаума старшим советником создаваемой структуры под названием Совет мира.

Как сообщал OBOZ.UA, главные переговорщики нашей страны Кирилл Буданов, Рустем Умеров и Давид Арахамия уже завершили очередные переговоры с американской делегацией. Стороны, в частности, договорились продолжить работу на уровне команд во время следующего этапа консультаций в Давосе.

Утром 22 января Владимир Зеленский прибыл в Швейцарию и встретился с американским коллегой Дональдом Трампом. Глава Белого дома впоследствии заявил, что встреча "прошла очень хорошо", и обратился к российскому диктатору: "Сообщение Путину: война должна закончиться".

