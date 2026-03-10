В приложении Резерв+ произошел сбой: что известно
Во вторник, 10 марта, в приложении для призывников, военнообязанных и резервистов Резерв+ произошел масштабный сбой. На экране у многих украинцев появлялось сообщение о технической проблеме.
Об этом пользователи сообщили в соцсетях. По их словам, приложение долго загружалось, а затем выдавало сообщение об ошибке.
Что известно
Во время входа в электронный кабинет на экране появляется сообщение о технической проблеме с просьбой попробовать позже.
Вероятно, сбой связан с техническим обновлением приложения, однако в Министерстве обороны пока не уточняют причину неполадки.
Напомним, Резерв+ это украинское мобильное приложение, позволяющее военнообязанным обновлять свои учетные данные и получать информацию о себе в реестре "Оберіг". Проект запустили 18 мая 2024 года.
Как писал OBOZ.UA, последний раз сбой в приложении был зафиксирован 29 января этого года. Тогда у части пользователей также не подгружались данные.
