Зеленский прибыл в Давос, где встретится с Трампом: что известно о предстоящих переговорах

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Давос (Швейцария), где планирует встретиться с американским коллегой Дональдом Трампом. Ранее сам Зеленский высказывал сомнения относительно участия в форуме, объясняя это ситуацией в Украине.

Видео дня

Такую информацию журналистам подтвердил советник президента Дмитрий Литвин. По состоянию на утро 22 января, глава государства уже прибыл в Швейцарию.

Что известно о встрече лидеров

Примерно в 13:00 по Центральноевропейскому стандартному времени запланировано начало встречи Владимира Зеленского и Дональда Трампа. После этого состоится выступление главы государства.

Кроме переговоров с Трампом, украинский лидер встретится с представителями энергетических компаний на панельном заседании "International Advisory Council for Ukraine's Recovery".

Напомним, с 19 по 23 января в Давосе продолжается Всемирный экономический форум. 21 января, во время выступления Президент США Дональд Трамп заявил, что в этот день планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам американского лидера, российский диктатор Путин "хочет подписать мирное соглашение".

В то же время Владимир Зеленский ранее заявлял, что не посетит мероприятие, ведь для него приоритет – решение проблемы с украинской энергетикой.

Новость дополняется...

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!