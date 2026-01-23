"Параметры известны": Трамп заявил, что Зеленский готов пойти на компромисс и подписать мирное соглашение

Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский готов подписать мирное соглашение и пойти на компромиссы. Во время разговора Зеленский прямо заявил о желании заключить соглашение. Американский президент подчеркнул, что это не стало неожиданностью, поскольку все параметры обсуждаются уже давно и новых предложений не прозвучало.

Видео дня

Об этом он сказал 22 января после личной встречи с Зеленским на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Трамп также похвально высказался об украинском народе, обратив внимание на условия, в которых люди живут во время войны.

По его словам, украинцы демонстрируют выносливость даже при экстремальных холодах и отсутствии отопления.

Слова после встречи

Комментируя разговор с журналистами, Дональд Трамп уточнил, что встреча с Зеленским состоялась в Давосе 22 января. Он передал содержание слов украинского президента кратко: "Он хочет заключить сделку".

Трамп добавил, что эти вопросы не являются новыми и находятся в поле обсуждения уже не первый месяц. По его словам, Зеленский лишь подтвердил готовность двигаться в этом направлении, без озвучивания новых условий.

Отдельно Трамп вспомнил о жизни украинцев во время войны. Он сказал: "Когда вы видите, как они живут без отопления при температуре 20 градусов ниже нуля, вы знаете, там очень холодно. Там в основном более холодный климат, чем в Канаде. А они живут без отопления. Это удивительно, что они делают, чтобы выжить".

Переговоры и жизнь

Говоря о возможных трехсторонних переговорах между США, Россией и Украиной, Дональд Трамп отметил, что сам факт встреч имеет решающее значение. По его словам, когда стороны встречаются, появляется шанс на результат, а без контактов ничего не происходит.

Он вспомнил, что в течение нескольких лет встреч между лидерами не было, и сравнил это с периодами, когда переговоры все же происходили. Трамп заявил, что переговоры возможны, а их результат пока открыт.

На вопрос о возможных уступках Трамп ответил, что главной целью видит сохранение человеческих жизней."Мы встречаемся и посмотрим, что будет. Я надеюсь, мы спасем много жизней", – сказал он.

Также Трамп сообщил, что имел многочисленные разговоры по Украине, в частности с Владимиром Зеленским. По его словам, войну было бы хорошо закончить, поскольку ежемесячно гибнут десятки тысяч солдат. Он добавил, что имел много хороших встреч с Зеленским, но они не дали результата, и снова вспомнил свой опыт участия в прекращении других войн, которые, по его словам, удавалось завершать значительно быстрее.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в Объединенных Арабских Эмиратах 23 января начнется первая трехсторонняя встреча с участием Украины, США и государства-агрессора России. Инициатором этих переговоров был Вашингтон. Уже в четверг американская команда поедет в Москву. Представители США, как уточнил Зеленский, ждали его встречи с президентом Дональдом Трампом.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!