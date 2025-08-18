Трамп анонсировал 'большой день' в Белом доме: опубликовано расписание встреч с Зеленским и лидерами ЕС

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп анонсировал "большой день" в Белом доме накануне встреч с главой украинского государства Владимиром Зеленским и лидерами ЕС. Переговоры состоятся уже сегодня, 18 августа, вечером по киевскому времени.

Видео дня

Об этом сообщается в расписании американского президента, обнародованном на Roll Call. Отмечается, что встреча между Трампом и Зеленским запланирована на 20:15 по Киеву, а многосторонние переговоры с участием лидеров ЕС начнутся в 22:00.

Что известно

Европейская делегация прибудет в Белый дом в 19:00. Уже в 20:00 Трамп официально поприветствует президента Украины, после чего состоится их разговор.

В 21:15 он встретит лидеров стран ЕС, а в 21:30 участники сделают совместное фото.

Американский президент ранее анонсировал "большой день" в Белом доме, который, по его словам, должен стать шагом к завершению войны. Он также подчеркнул, что никогда раньше не собирал за одним столом столько европейских лидеров.

"Для меня большая честь принять их... Фейковые СМИ будут говорить, что для президента Трампа большое поражение принять столько замечательных европейских лидеров в нашем красивом Белом доме. На самом деле это большая честь для Америки", – говорится в сообщении.

Напомним, 18 августа Зеленский прибыл с официальным визитом в Вашингтон, США, где он встретится с американским коллегой Дональдом Трампом, чтобы обсудить вопросы, касающиеся завершения войны. Гарант подчеркнул, что Украина и ее партнеры одинаково хотят быстро и надежно закончить эту войну. В то же время подчеркнул, что мир должен быть длительным.

Как сообщал OBOZ.UA, Трамп заявил, что Владимир Зеленский может немедленно закончить войну в Украине в Украине, развязанной Россией, если примет условия сформированные после американско-российского саммита на Аляске. Со своей стороны украинский лидер неоднократно подчеркивал, что Конституция не позволяет отдавать территорию или торговать ими, а любые решения относительно границ могут приниматься только на трехсторонних переговорах Украины, США и России.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!