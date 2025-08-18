"Зеленский может быстро остановить войну": Трамп намекнул на отказ Украины от Крыма и НАТО

Президент США Дональд Трамп заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский может немедленно положить конец войне в Украине, развязанной Россией. В частности, если примет условия, которые сформировались после американско-российского саммита на Аляске.

Видео дня

Республиканец повторил, что исключает и возвращение Крыма, и присоединение Украины к НАТО. Мнением он поделился в собственной соцсети Truth Social.

Слова Трампа

"Президент Украины Зеленский может почти мгновенно прекратить войну с Россией, если захочет, или же может воевать дальше", – высказался американский лидер.

Он обратился к подписчикам словами: "Помните, как это началось". А далее заявил, что исключает возвращение Крыма, "который Обама отдал 12 лет назад без единого выстрела". Так же президент США исключает присоединение Украины к НАТО.

"Некоторые вещи никогда не меняются", – высказал мнение Трамп.

Что предшествовало

В сети появился перечень требований Путина, которые он выдвигает для окончания войны против Украины. Фактически диктатор не отказался ни от каких своих условий по "демилитаризации", которые страна-агрессор начала выдвигать Киеву до и во время полномасштабной войны. Речь идет о территориальных уступках, в том числе отказе от Крыма и Донбасса, запрете на вступление в НАТО и о государственном статусе русского языка в нашей стране.

Некоторые СМИ со ссылкой на источники написали, что такая позиция вполне устраивает Трампа. Бывший премьер-министр Швеции Карл Бильдт подверг жесткой критике президента США после его саммита с российским диктатором на Аляске. По мнению политика, республиканец фактически "капитулировал" перед Путиным.

Украинский лидер подчеркнул, что Конституция не позволяет отдавать территорию или торговать ими, а любые решения относительно границ могут приниматься только на трехсторонних переговорах Украины, США и России.

Как сообщал OBOZ.UA, 18 августа президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон, где встретится с Трампом и европейскими лидерами. Они будут обсуждать вопросы, касающиеся завершения войны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!