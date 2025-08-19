Вопрос территорий оставим между мной и Путиным, – Зеленский

Российская Федерация сама попросила встречу меня и главы Кремля Владимира Путина. Я готов с ним увидеться.

Об этом на брифинге в Вашингтоне (США) после встречи с Дональдом Трампом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что вопрос территорий останется только между российским диктатором и им.

"Вопрос территория. У нас была долгая беседа об этом. Они подготовились с картой, хотя и у нас была своя. Нельзя говорить, что оккупирована такая большая часть из-за того, что у россиян сильная армия. Такие моменты важны, чтобы президент США понимал, что происходит в реальности", – отметил президент.

Зеленский добавил, что у него впервые была такая возможность говорить об этом с президентом США и его командой и показать эти метры, залитые кровью наших людей.

"Мне кажется, что президент услышал. Но в конце концов вопрос территорий останется между мной и Путиным", – резюмировал президент.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский в понедельник, 18 августа, прибыл в Вашингтон для встречи с президентом США Дональдом Трампом. Лидеры обсудили условия мирного завершения войны РФ против Украины, в переговорах также приняли участие ведущие европейские политики, чтобы обеспечить мощную поддержку позиций Киева.

Позже Трамп сообщил, что он провел телефонный разговор с Путиным. Американский лидер отметил, что он начал подготовку встречи между главой РФ и президентом Украины Зеленским. Разговор прокомментировали и в Кремле.

Зеленский отметил, что Дональд Трамп поддержал трехстороннюю встречу на уровне лидеров. США предлагают ее провести как можно скорее, но для этого нужно согласование всех сторон.

"Россия предложила сначала двустороннюю встречу между Путиным и Зеленским, а тогда – трехстороннюю. Зеленский согласился. О деталях двусторонней встречи пока неизвестно", – добавил президент.

