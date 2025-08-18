В стране-агрессоре России требуют, чтобы Запад предоставил ей гарантии безопасности, в том числе связанные с нерасширением НАТО. Это якобы будет обсуждаться в ходе мирного процесса.

С таким циничным заявлением выступил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Он написал в X (Twitter), что западные политики якобы "совершили ошибку", потому что не думают о гарантиях для Москвы.

Кремль хочет получить обещания от Запада

Ульянов указал на то, что в Европейском Союзе настаивают на мирном соглашении, которое предусматривает надежные гарантии безопасности для Украины. Дипломат Кремля утверждает, что "Россия с этим согласна".

"Но она имеет равное право ожидать, что Москва также получит эффективные гарантии безопасности", – выдал представитель государства-агрессора.

Он задался вопросом, что может предложить Запад, и пожаловался, что там еще не начали об этом думать.

"Это ошибка, которую необходимо исправить. Россия окажет в этом плане содействие в ходе переговоров. Само собой разумеется, что такие гарантии безопасности должны быть гораздо более надежными, чем пресловутые обещания 1990 года о том, что НАТО "не продвинется ни на дюйм на восток", – написал Ульянов.

Кстати, в следующем посте Ульянов порадовался тому, что президент США Дональд Трамп после саммита на Аляске 15 августа передумал и отказался от идеи установления "режима тишины" перед переговорами о мире. Россиянин назвал это "одним из главных достижений" встречи диктатора Владимира Путина с главой Белого дома.

"Две крупнейшие державы согласились сосредоточить усилия на главной цели – необходимости быстрой разработки эффективного долгосрочного мирного соглашения, а не сомнительного прекращения огня, отвлекающего внимание от вышеупомянутой главной цели", – заявил Ульянов.

– Ранее гарантий для страны-агрессора требовали союзники Путина. 16 августа премьер-министр Словакии Роберт Фицо, комментируя встречу американского президента с российским диктатором, заявил, что речь должна идти о гарантиях безопасности как для Киева, так и для Москвы.

– После саммита на Аляске Дональд Трамп обсуждал с лидерами Европы и Владимиром Зеленским безопасность Украины после заключения мирного соглашения. Стороны говорили о защите по типу статьи 5 (о коллективной обороне НАТО) при поддержке европейцев и американцев.

– Зеленский назвал решение Вашингтона принять участие в гарантиях безопасности для Украины историческим.

