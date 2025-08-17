'Линия соприкосновения – лучшая для переговоров': Зеленский – о вопросах территорий, гарантиях безопасности и вступлении в ЕС

Президент Владимир Зеленский заявил, что реальные переговоры могут начаться там, где сейчас проходит линия соприкосновения. А вопрос территорий должны обсуждать только на трехсторонней встрече лидеров США, Украины и России – в случае отказа Москвы должны быть введены санкции.

Такое заявление Зеленский сделал по итогам встречи Коалиции желающих, которая состоялась 17 августа в Брюсселе. "Нам нужны реальные переговоры, а это означает, что они могут начаться там, где сейчас проходит линия фронта. Линия соприкосновения – это лучшая линия для переговоров. И европейцы это поддерживают, и мы благодарны всем", – написал он в официальном Telegram-канале.

Россия за 12 лет не смогла захватить Донецкую область

Президент указал, что Россия все еще не достигла успеха в украинской Донецкой области.

"Путин не смог ее захватить в течение 12 лет. А Конституция Украины делает невозможным отказ от территории или торг землей", – заявил он.

Зеленский добавил: поскольку территориальный вопрос является настолько важным, его должны обсуждать только лидеры Украины и РФ на трехсторонней встрече с США.

"Пока Россия не дает никаких сигналов, что такая трехсторонняя встреча состоится, а если Россия откажется, тогда должны последовать новые санкции", – заявил глава государства.

Историческое решение относительно гарантий безопасности

Зеленский отметил: важно, что США соглашаются работать с Европой над предоставлением Украине гарантий безопасности, и выразил благодарность Вашингтону и президенту Соединенных Штатов "за такой сигнал, а значит, и для всех в Европе".

"Это существенное изменение. Но пока нет деталей, как это будет работать – какой будет роль Америки, какой будет роль Европы, что может сделать ЕС. И это наша главная задача. Нам нужна безопасность, которая будет работать на практике, как статья 5 НАТО", – написал он.

Украинский лидер назвал историческим решением то, что США готовы принять участие в гарантиях безопасности для Украины.

"Гарантии безопасности по результатам нашей совместной работы должны быть действительно очень практичными и давать защиту на земле, в небе и на море, а также должны разрабатываться с участием Европы", – рассказал он.

Вступление в ЕС является частью гарантий безопасности

По словам президента, Украина считает вступление в Европейский Союз частью гарантий безопасности:

"И мы услышали от президента Трампа, что Америка и Путин видят это так же. Поэтому мы говорили о переговорах по вступлению в ЕС. Не может быть разделения между Украиной и Молдовой – это, по моему мнению, было бы крайне плохим шагом".

Если такое разделение произойдет, продолжил Зеленский, это "автоматически будет означать", что Европа разделена в отношении Украины и что у Европы "нет общей и сильной позиции относительно гарантий".

Многие в Европе считают, что такое разделение только ухудшит ситуацию, добавил Зеленский.

Оборонное сотрудничество с ЕС

Зеленский рассказал, что на переговорах в Брюсселе также говорили об обороне.

"Мы договорились более активно работать над такими программами, как SAFE (кредитная программа перевооружения Европы. – Ред.). И я рассчитываю на поддержку, прежде всего в сфере беспилотников, – это приоритет", – сообщил он.

Президент также поблагодарил ЕС за одобрение 18-го пакета санкций против России. Это важно, добавил он, и необходимо подготовить 19-й пакет, "чтобы Россия увидела, что мы настроены серьезно".

"Мы понимаем стратегический курс России – он является антиевропейским, поэтому мы должны продолжать ограничивать потенциал России", – заявил Зеленский.

Поддержка украинских школьников

Зеленский рассказал, что также в Брюсселе говорили о поддержке украинских детей в школах.

"У нас действует программа школьного питания, и это важная программа, которая гарантирует, что дети из каждой семьи в условиях войны по крайней мере имеют безопасность и получают нормальное горячее питание", – отметил он.

Президент добавил, что вскоре начнется учебный год, поэтому он попросил Урсулу фон дер Ляйен помочь Украине усовершенствовать эту программу.

"Это наши дети, это наше будущее – все ради них", – подытожил Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, 17 августа президент Украины прибыл в Брюссель для встречи с главой Еврокомиссии и участия в заседании Коалиции желающих.

На пресс-конференции по итогам переговоров Зеленский заявил, что любое обсуждение будущего мирного соглашения с Россией возможно только после прекращения огня. Украина для стартовой точки предлагает текущую линию соприкосновения, и никакие договоренности без участия Киева невозможны.

На следующий день Зеленский в сопровождении ряда европейских лидеров и Урсулы фон дер Ляйен вылетит в США на встречу с президентом США Дональдом Трампом.

