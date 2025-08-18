Трехсторонняя встреча Трампа, Зеленского и Путина: Мелони предлагает Рим, Макрон – Женеву

Лидеры Европы разошлись во мнениях о месте проведения трехсторонней встреча лидеров США, Украины и РФ. Премьер-министр Италии Джорджия Мелони предложила Рим, а президент Франции Эммануэль Макрон – Женеву.

Видео дня

Как сообщает Sky News, в зависимости от того, как пройдет встреча в Вашингтоне в понедельник, 18 августа, американские коллеги попросили европейских дипломатов быть готовыми к трехсторонней встрече Дональда Трампа, Владимира Зеленского и Владимира Путина, которая состоится позже на этой неделе.

Встреча Трампа, Зеленского и Путина состоится в Европе

Предварительно США и союзники по ЕС договорились, что встреча пройдет в Европе.

В ходе видеконференции Коалиции желающих 17 августа Джорджия Мелони предложила Рим в качестве места проведения трехсторонней встречи, а Макрон – Женеву.

Известно, что Зеленский и Трамп отдают предпочтение Риму, в частности Ватикану, но Путин предпочитает Женеву, отмечает Sky News.

Министерства иностранных дел Италии и Швейцарии заявляют о своей готовности провести переговоры.

При этом лидеры Европы также рассматривают другие места, включая Будапешт и Хельсинки.

Дискуссия Мелони и Макрона

Мелони сказала своим союзникам, что в данный момент нет ничего другого, кроме как поддерживать усилия Трампа "терпеливо и упорно", не нападая на него, даже когда желание пропадает из-за его чрезмерно дружелюбных тонов по отношению к Путину, сообщает Corriere della Sera.

Риск, по словам премьера Италии, заключается в том, что Трамп в случае нападок на него "все сорвет" и фактически заявит, что Украина "не хочет мира", "Европа не сотрудничает".

В таком случае он сможет делать все, что ему заблагорассудится, и американцы достигнут соглашения напрямую с РФ. Это было бы катастрофой, которая оставит Европу в тупике.

Ключевым моментом для Мелони, которая также обсуждала этот вопрос с Зеленским, было заверить Украину, что в будущем она не останется одна. И что план европейцев о применении статьи 5 Устава НАТО может быть расширен таким образом, чтобы в случае нападения на Украину Альянс защитил ее, даже если она не является его частью.

Однако эта идея не убеждает Макрона, который настаивает на прямом вмешательстве европейских стран для защиты Украины с помощью воинских контингентов, сообщает итальянская газета.

Но Мелони возразила, сказав, что у РФ 1,3 миллиона солдат.

"Сколько нам следует отправить, чтобы они были в состоянии выполнить задачу? Если бы один из наших солдат погиб, закрыли бы мы глаза или должны были бы отреагировать? Потому что если мы отреагируем, очевидно, что НАТО придется это сделать. И тогда мы могли бы немедленно активировать этот пункт", – заявила она.

Эта идея, похоже, интересует и Зеленского, и Трампа, и меньше Макрона, которому не нравится позиция Италии – столкновение продолжается уже некоторое время.

Похоже, вчера Макрон вспылил, предложив вместо Рима Женеву для проведения трехсторонней встречи, пишет Corriere della Sera. Сообщается, что Мелони успокоила его шуткой, так как сейчас не время для разногласий.

Напомним, ранее в РФ отвергали возможность проведения мирных переговоров в Ватикане (Рим). Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что "православные страны" якобы не могут коммуницировать на "католической площадке".

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский 18 августа прибыл в Вашингтон для встречи с Трампом. Они встретятся в 20 часов по Киеву, через час к ним присоединятся лидеры Европы, совместные переговоры начнутся в 22 часа.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!