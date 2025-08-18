"Нам нужен мир": Зеленский сделал заявление перед встречей с Трампом. Видео

В понедельник, 18 августа, в Вашингтоне состоится встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Перед переговорами украинский президент сделал заявление.

В своем Telegram Зеленский отметил, что в первую очередь Украине нужен мир. Надежный и длительный. И это основная цель его визита.

"Наша основная цель – надежный и длительный мир для Украины и всей Европы. И важно, чтобы динамика всех наших встреч дала именно такой результат", – подчеркнул президент.

Он добавил, что все понимают, что от Путина не стоит ждать, что он сам откажется от агрессии и от новых захватнических попыток. Поэтому давление должно работать, и это должно быть именно совместное давление – США и Европы, всех в мире, кто уважает право жить и международный порядок.

"Мы должны остановить убийства, и я благодарю партнеров, которые работают для этого и в конце концов для надежного и достойного мира. Вместе с лидерами Финляндии, Великобритании, Италии, Европейской комиссии и Генсеком НАТО скоординировали наши позиции перед встречей с президентом Трампом. Украина готова к реальному перемирию и установлению новой архитектуры безопасности. Нам нужен мир", – резюмировал свое заявление президент.

Напомним, что президент Владимир Зеленский в понедельник, 18 августа, прибыл в Вашингтон для встречи с президентом США Дональдом Трампом. Лидеры должны обсудить условия мирного завершения войны РФ против Украины, в переговорах также примут участие ведущие европейские политики, чтобы обеспечить мощную поддержку позиций Киева. OBOZ.UA следит за развитием событий в режиме онлайн.

Накануне СМИ опубликовали перечень требований, которые российский диктатор Владимир Путин выдвигает для окончания войны против Украины.

Фактически он не отказался ни от каких своих условий: речь идет, в частности, о территориальных уступках, запрете вступления Украины в НАТО и государственном статусе русского языка.

Зеленский со своей стороны подчеркнул, что Конституция Украины не позволяет отдавать территорию или торговать ими.

Как сообщал OBOZ.UA, 17 августа Зеленский в Брюсселе провел встречу с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и принял участие в онлайн-заседании Коалиции желающих.

По итогам переговоров президент заявил, что "реальные" переговоры могут начаться там, где сейчас проходит линия соприкосновения.

В понедельник он в сопровождении европейских лидеров вылетел в США на переговоры с Трампом.

Президент США сначала проведет двусторонние переговоры с Зеленским, после чего начнется встреча с участием Урсулы фон дер Ляйен, канцлера Германии Фридриха Мерца, премьера Италии Джорджи Мелони, президента Финляндии Александера Стубба, президента Франции Эммануэля Макрона, генсека НАТО Марка Рютте и премьера Великобритании Кира Стармера.

