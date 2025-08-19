"Мы проговорили фидбек": Зеленский рассказал, как Трамп звонил Путину во время переговоров

Президент Владимир Зеленский заявил, что сразу же после переговоров с европейскими лидерами в Белом доме американский президент Дональд Трамп позвонил в Кремль. Таким образом у участников встречи была возможность мгновенно получить обратную реакцию из Москвы.

Видео дня

По результатам переговоров диктатора РФ Владимира Путина с Трампом европейские лидеры проговорили фидбек. Об этом Зеленский рассказал на брифинге в Вашингтоне.

Трамп звонил Путину

Зеленский рассказал, что в Белом доме провел переговоры с Трампом, а уже затем состоялась беседа в расширенном формате при участии европейских лидеров. Одним из ключевых вопросов в ходе переговоров стали гарантии безопасности, которые Украина получит после завершения войны.

Кроме того, украинский президент рассказал, что после переговоров с представителями Европы президент США позвонил в Москву и провел переговоры с Путиным. По предварительным данным, беседа американского президента с российским диктатором продолжалась около 40 минут.

"Мы более подробно перешли к нашим шагам по гарантиям безопасности и возможным встречам. После этого президент Трамп сказал: "Я сейчас уйду и буду обсуждать это с Россией, с Путиным, чтобы вернуться к вам с фидбеком". И мы проговорили фидбек", – рассказал Зеленский.

Зеленский отметил, что по завершению разговора с Путиным, Трамп сказал, что предлагается двусторонний формат между РФ и Украиной, а затем переход к трехстороннему при участии Соединенных Штатов.

Также президент Украины добавил, что на встрече обсуждались технические нюансы переговоров. Речь шла, в частности, о координации работы советников по вопросам национальной безопасности по вопросу гарантий безопасности.

Что предшествовало

Президент Соединенных Штатов созвонился с российским диктатором сразу же после переговоров с европейскими лидерами. В Кремле подтвердили, что готовы к встрече между Украиной и Россией на высшем уровне. По предварительным данным, принимать участие в организации встречи будет, в том числе Трамп.

Также известно, что встречу между Зеленским и Путиным планируют организовать уже до конца августа. Место встречи намерены объявить уже в ближайшее время.

Напомним, Зеленский заявил, что встречи между Украиной и РФ, а также трехсторонняя встреча Украина-Россия-США должны состояться без всяких условий. Глава государства отметил, что речь не идет даже о прекращении огня на время переговоров.

Как писал OBOZ.UA, 17 августа Владимир Зеленский сообщил, что Соединенные Штаты Америки приняли историческое решение. Вашингтон готов принять участие в гарантиях безопасности для Украины.

