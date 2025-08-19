Трехсторонняя встреча Украина-Россия-США должна состояться без всяких условий: Зеленский назвал причину

Президент Владимир Зеленский заявил, что встречи между Украиной и РФ, а также трехсторонняя встреча Украина-Россия-США должны состояться без всяких условий. Глава государства отметил, что речь не идет даже о прекращении огня на время переговоров.

К такой позиции пришли после переговоров в Белом доме между президентом США Дональдом Трампом и европейскими лидерами. Об этом Зеленский рассказал на брифинге в Вашингтоне.

Будет две встречи на уровне лидеров

После нескольких часов переговоров в Белом доме стороны пришли к выводу, что сначала должна состояться двухсторонняя встреча между украинским президентом Зеленский и российским диктатором Владимиром Путиным. Только после этого будет организована встреча лидеров Украины и РФ при участии президента США Трампа.

При этом Зеленский заявил, что двусторонняя и трехсторонняя встречи лидеров Украины, России и США должны состояться без всяких условий, в том числе и без прекращения огня.

"Если Украина начнет ставить условия по встрече какие-то глобальные, безусловно справедливые – по прекращению огня и т.д. – то у россиян появится 100 условий с их стороны. Поэтому я считаю так, что мы должны встретиться без каких-либо условий и подумать, какое дальше есть развитие пути к окончанию войны", – заявил Зеленский.

Что предшествовало

Президент Соединенных Штатов созвонился с российским диктатором сразу же после переговоров с европейскими лидерами. В Кремле подтвердили, что готовы к встрече между Украиной и Россией на высшем уровне. По предварительным данным, принимать участие в организации встречи будет, в том числе Трамп.

Также известно, что встречу между Зеленским и Путиным планируют организовать уже до конца августа. Место встречи намерены объявить уже в ближайшее время.

Как писал OBOZ.UA, 17 августа Владимир Зеленский сообщил, что Соединенные Штаты Америки приняли историческое решение. Вашингтон готов принять участие в гарантиях безопасности для Украины.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте поблагодарил президента США Дональда Трампа за готовность принять участие в обеспечении гарантий безопасности для Украины. Он также отметил усилия американского лидера по выводу переговоров с РФ из тупика.

