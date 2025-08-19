'Для нас это важно': Зеленский – о главных пунктах гарантий безопасности для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что во время переговоров в Вашингтоне 18 августа обсуждали в частности гарантии безопасности для нашего государства. Это – ключевой вопрос, он является стартом к окончанию войны, развязанной РФ.

Об этом украинский президент сказал во время брифинга для СМИ. Он рассказал, из каких частей могут состоять гарантии безопасности для Украины.

Сильная украинская армия

Украине для защиты от агрессии РФ в будущем нужны сильные вооруженные силы. Для такого войска надо обеспечить высокий уровень зарплат.

"Наша армия состоит из нашего войска, заработных плат. И здесь вызов, нельзя потерять свою армию, нельзя, чтобы армия была уменьшена в разы, потому что у вас нет финансирования. А нас такого финансирования не будет, физически не будет, в нашем бюджете, и нам нужны дополнительные финансы", – заявил президент.

Зеленский отметил, что Украине нужны дополнительные средства, чтобы финансировать сильную армию. Глава государства собирается на это найти деньги. Для этого у наших европейских партнеров должно быть понимание, "что нам нужно находить источник финансирования этого на какой-то срок, довольно долгий, чтобы это была часть гарантий безопасности".

Производство вооружения

Также нашей стране необходимо активизировать производство вооружения, чтобы иметь возможность самостоятельно финансировать армию. Партнеры будут покупать наши дроны, таким образом будут финансировать наше внутреннее производство и помогать расширять его.

"США будут покупать украинские дроны, когда откроется экспорт. Наша часть гарантий безопасности это то, что можем мы и что партнеры смогут для нас сделать: какие силы будут работать на защиту Украины в случае повторения агрессии от РФ", – сказал президент.

Военная помощь США

Еще одной частью гарантий безопасности Зеленский назвал предоставление Соединенными Штатами пакета военной помощи.

"Там действительно есть пакет с нашими предложениями на 90 млрд долларов. В него, прежде всего, входят самолеты, системы ПВО и т.д.", – отметил он.

Зеленский также говорил о том, что важно то, что США дают четкий сигнал, что они будут координировать и помогать, а также будут участником гарантий безопасности для Украины. Мы собрали самые важные заявления президента по итогам переговоров в Белом доме.

Как писал OBOZ.UA, 17 августа Владимир Зеленский сообщил, что Соединенные Штаты Америки приняли историческое решение. Вашингтон готов принять участие в гарантиях безопасности для Украины.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте поблагодарил президента США Дональда Трампа за готовность принять участие в обеспечении гарантий безопасности для Украины. Он также отметил усилия американского лидера по выводу переговоров с РФ из тупика.

