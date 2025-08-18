"Уверен, защитим Украину": Зеленский прибыл в Вашингтон на встречу с Трампом и лидерами ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 18 августа, прибыл с официальным визитом в Вашингтон, США. На следующий день он встретится с американским коллегой Дональдом Трампом, чтобы обсудить вопросы, касающиеся завершения войны.

Видео дня

Переговоры будут иметь более широкий формат, поскольку к ним также присоединятся европейские лидеры. Об этом сообщается в официальных соцсетях главы государства.

Детали события

"Уже прибыл в Вашингтон. Завтра встреча с президентом Трампом. Завтра же будем говорить с европейскими лидерами. Благодарен президенту США за приглашение", – отметил Зеленский.

Он признал, что Украина и ее партнеры и союзники все одинаково хотят быстро и надежно закончить эту войну. В то же время подчеркнул, что мир должен быть длительным.

"Не так, как это было годы назад, когда Украину заставили отдать Крым и часть нашего Востока – часть Донбасса, а Путин использовал это просто как плацдарм для нового нападения. Или когда Украине дали вроде бы "гарантии безопасности" в 1994 году, но это не сработало", – объяснил президент.

По его словам, не стоило отдавать Крым тогда так же, как после 2022 года украинцы не отдали Киев, Одессу, Харьков. До сих пор они борются за свою землю, за свою независимость и сейчас, добавил Зеленский, у наших воинов есть успехи на Донетчине и Сумщине.

Он выразил уверенность, что и политически стороны смогут защитить Украину, действенно гарантировав безопасность, и тогда украинский народ "всегда будет благодарен президенту Трампу, всем в Америке, каждому партнеру" – за поддержку и неоценимую помощь.

"Россия должна закончить эту войну, которую сама же и начала. И я надеюсь, что наша общая сила с Америкой, с нашими европейскими друзьями принудит Россию к настоящему миру. Спасибо!" – подытожил президент.

Что предшествовало

После саммита с российским диктатором Путиным на Аляске американский лидер Трамп провел телефонный разговор с Зеленским, к которому также присоединились европейские лидеры. Президент Украины подчеркнул, что все детали по завершению убийств, завершению войны он собирается обсудить с Трампом в Вашингтоне 18 августа.

Издание Politico сообщило, что европейские союзники Украины планируют сопровождать Зеленского в Вашингтон, поскольку намерены укрепить его позиции на переговорах с Трампом. Кроме этого, по словам аналитиков, таким образом Европа стремится исключить повторение "засады" для украинского лидера в Белом доме, которая может разрушить отношения между двумя лидерами в этот важный момент.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский прокомментировал заявления об "обмене территориями", которого требует страна-агрессор РФ как условие для завершения войны против Украины. Он отметил, что Конституция Украины не позволяет отдавать территорию или торговать ими.

