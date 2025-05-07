"Они воюют веками": Трамп отреагировал на начало боевых действий между Индией и Пакистаном

Президент США Дональд Трамп отреагировал на конфликт между Индией и Пакистаном и назвал это "позором". Он выразил надежду на "очень быстрое" завершение столкновений между странами, обладающими ядерным оружием.

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Об этом американский лидер сказал во время встречи в Белом доме с премьер-министром Канады Марком Карни 6 мая. По его словам, эти страны воюют уже много десятилетий, или даже столетий, а начало боевых действий после последних событий не исключали.

"Это позор. Мы только что узнали об этом, когда заходили в Овальный кабинет. Думаю, люди догадывались, что что-то произойдет, учитывая предыдущие события. Они воюют уже очень давно, знаете. Воюют много, много десятилетий. И даже столетия, если хорошо задуматься. Я просто надеюсь, что это закончится очень быстро", — заявил политик.

Напомним, что Индия и Пакистан вели три полномасштабные войны с момента обретения независимости от Британии в 1947 году. Обе страны претендуют на Кашмир полностью, но управляют отдельными частями спорного региона.

Поздно вечером правительство Индии заявило о нападении на "террористические лагеря" на территории своего западного соседа — Пакистана, после смертельного нападения на туристов в Кашмире. Боевики-исламисты напали на отдыхающих недалеко от курортного города Пахалгам в этом регионе 22 апреля и погибло по меньшей мере 32 человека.

Ожидалось, что Нью-Дели ответит военными действиями на теракт, который совершили боевики на контролируемой Индией части Кашмира. По словам индийских властей, нападавшие были из пакистанской группы "Лашкар-е-Тайба", которую ООН признала террористической организацией.

В то же время Индия приняла жесткие меры против Пакистана. Всего было принято пять ключевых решений: немедленное закрытие контрольно-пропускного пункта "Аттари", высылка всех граждан Пакистана и аннулирование их виз; военные советники посольства Пакистана в Нью-Дели объявлены персонами нон грата.

Обе страны провели ракетные учения, а Индия закрыла воздушное пространство для всех самолетов, связанных с Пакистаном.

Поздно вечером 6 мая Индия начала "Операцию Синдур", нанеся удары по территории Пакистана. В индийском министерстве обороны заявили, что они атаковали террористическую инфраструктуру, всего речь идет о девяти целях.

Зато пакистанская армия заявила, что индийские удары были направлены против трех объектов в Кашмире, находящихся под управлением Пакистана, и двух в провинции Пенджаб - самой густонаселенной провинции страны. По информации Исламабада, в результате индийских ударов погибли трое мирных жителей, в том числе ребенок.

Индийские удары по Пакистану произошли всего через несколько часов после того, как Государственный департамент США вновь призвал к спокойствию.

"Мы продолжаем призывать Пакистан и Индию работать над ответственным решением проблемы, которое сохранит долгосрочный мир и региональную стабильность в Южной Азии", — сказала журналистам пресс-секретарь Государственного департамента Тэмми Брюс.

Как сообщал OBOZ.UA, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал Индию и Пакистан воздержаться от военного конфликта после теракта в Кашмире. Он подчеркнул, что напряженность между двумя странами достигла самого высокого уровня за последние годы.

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