Индия закрыла воздушное пространство для всех самолетов, связанных с Пакистаном – Clash Report

Индия официально объявила о закрытии своего воздушного пространства для всех зарегистрированных в Пакистане гражданских и военных самолетов. Объявление было сделано на фоне эскалации напряженности между странами.

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Об этом сообщает Clash Report. Как отмечается, Индия обнародовала NOTAM – предупреждение для авиации о возможной опасности на маршрутах и локациях, которые могут повлиять на безопасность полетов.

В NOTAM Индии утверждается, что "ограничение перелетов" будет действовать с 30 апреля по 23 мая 2025 года. В этот период ни один пакистанский самолет не сможет заходить в воздушное пространство Индии.

Этот шаг стал ответом на решение Пакистана, который шесть дней назад закрыл свое воздушное пространство для всех самолетов, принадлежащих или эксплуатируемых индийскими авиакомпаниями.

В свою очередь, Пакистан сегодня начал масштабные военные учения в Сиалкоте, Наровале, Зафарвали и Шакаргархе. В учениях задействованы танки, артиллерия и современное вооружение, "сигнализирующее о полной боевой готовности", отмечают в Clash Report.

Также в МИДе Пакистана заявили, что "история Индии полна использования терроризма для преследования кашмирцев и нарушения международного права".

Как сообщал OBOZ.UA, уже в ближайшее время Индия может начать боевые действия на границе с Пакистаном. По предварительным данным, нападение может произойти в течение 24-36 часов, заявили сегодня в Пакистане и добавили, что готовы дать ответ на акт агрессии.

Новый виток конфликта двух ядерных государств начался после инцидента в городе Пахалгам в Кашмире.

Кашмир считается автономным регионом Индии (на севере страны), потому что большинство его населения составляют мусульмане. Территория является предметом спора между Индией и Пакистаном с 1947 года, когда махараджа Кашмира, индус Хари Сингх принял решение о вхождении региона в состав Индии. В результате разразилась первая индо-пакистанская война.

22 апреля этого года произошел теракт исламистов в вышеупомянутом городе Кашмире; в результате стрельбы погибли 26 человек. В основном жертвами были туристы. Трагедия произошла во время четырехдневного визита в Индию вице-президента США Джей-Ди Венса.

Индия обвинила в инциденте Пакистан, хотя Исламабад обвинения отвергает до сих пор. На фоне инцидента отношения между двумя ядерными державами серьезно ухудшились.

Так или иначе, однако Индия приняла жесткие меры против Пакистана. В общей сложности было принято пять ключевых решений, одно из которых – разрыв договора от 1960 года о пользовании водами речной системы Инда.

Именно поэтому 24 апреля Индия остановила поток воды реки Инд в Пакистане, перекрыв шлюзы на своих дамбах. Также закрыт единый сухопутный переход между странами, а выданные гражданам Пакистана визы аннулировали.

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