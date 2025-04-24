Индия и Пакистан готовятся к войне? Все подробности нового конфликта между двумя ядерными державами

Индия приняла жесткие меры против Пакистана в ответ на теракт в регионе Кашмир, который унес жизни трех десятков туристов. В общей сложности было принято пять ключевых решений, одно из которых – немедленное закрытие контрольно-пропускного пункта Аттари.

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Те, кто пересек границу и имеет подтверждение этого, могут вернуться по этому маршруту до 1 мая 2025 года. Об этом сообщает The Times of India.

Индия также заявила о высылке всех граждан Пакистана, об аннулировании их виз и закрытии границы с этой страной. Любой пакистанец, который находится в Индии по визе SPES, имеет 48 часов, чтобы покинуть страну.

Персонами нон грата объявлены военные советники посольства Пакистана в Нью-Дели – у них есть неделя, чтобы покинуть Индию.

Кроме того, Индия отзовет своих советников по обороне, военно-морскому флоту и авиации из состава Верховной комиссии в Исламабаде. Эти должности считаются аннулированными. До 1 мая Индия сократит количество дипломатов в своей Верховной комиссии в Пакистане с 55 до 30 человек.

Также две страны расторгли договор с 1960 года о пользовании водами речной системы Инда.

Отметим, что министр обороны Пакистана заявил, что его страна не имеет отношения к теракту. По его словам, произошедшее в Кашмире это "восстание местных".

Сейчас Пакистан приводит свои войска в полную боевую готовность для отражения каких-либо действий со стороны Индии.

Обе страны владеют ядерным оружием: Индия с 1974 года, Пакистан – с 1998-го.

Так, Индия провела первое испытание ядерного заряда мощностью 20 килотонн 18 мая 1974 года на полигоне Покхаран в штате Раджастхан, но официально не признавала себя владельцем ядерного оружия. Это было сделано только после подземных испытаний пяти ядерных взрывных устройств, в том числе 32-килотонной термоядерной бомбы, прошедших на полигоне Покхаран 11-13 мая 1998 года.

Пакистан провел подземные испытания шести ядерных зарядов 28 и 30 мая 1998 года на полигоне Чагай-Хиллз в провинции Белуджистан как симметричный ответ на индийские ядерные испытания 1974 и 1998 годов.

Как сообщал OBOZ.UA, по меньшей мере 32 туриста погибли в результате теракта в Индии во время визита в страну вице-президента США Джея Ди Венса. Боевики-исламисты напали на людей недалеко от курортного города Пахалгам в регионе Кашмир.

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