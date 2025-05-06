Индия и Пакистан начали боевые действия на границе: все подробности и видео

Вечером во вторник, 6 мая, Индия начала "Операцию Синдур", нанеся удары по территории Пакистана. В индийском министерстве обороны заявили, что они атаковали террористическую инфраструктуру, в общей сложности речь идет о девяти целях.

Видео дня

"Вооруженные силы Индии нанесли точные удары по лагерям террористов. Ни один пакистанский военный объект не пострадал", – заявили в министерстве. Там добавили, что Индия "продемонстрировала значительную сдержанность в выборе целей и методов атаки".

"Правосудие свершилось", – сказано на странице индийской армии в Х.

В двух приграничных районах региона Кашмир были слышны интенсивные обстрелы и громкие взрывы. Предварительно известно о двух погибших и 12 раненых.

В Индии утверждают, что атакованные ими объекты использовались для планирования и управления террористическими атаками против нее.

В Вооруженных силах Пакистана подтвердили, что Индия выпустила ракеты по трем разным городам. Атаки были осуществлены с территории Индии и не нарушали воздушное пространство Пакистана.

В Пакистане заявили, что индийские ракеты были нацелены на гражданское население в Муззафарабаде и Котли в Кашмире, который находится под управлением Пакистана, а также в Бахавалпуре, городе в пакистанской провинции Пенджаб.

Пакистан после ударов Индии закрыл свое воздушное пространство на 48 часов, сообщили местные СМИ.

Также в пакистанской армии заявили, что Пакистан ответит на ракетные атаки Индии в то время и в том месте, которые он выберет сам. Вскоре СМИ сообщили, что Пакистан "начал процесс возмездия".

"Пакистанский чиновник заявил о том, что возмездие Индии продолжается на суше и в воздухе", – передает Clash Report.

Впоследствии СМИ сообщили, что по всей линии соприкосновения в Кашмире продолжаются бои, стороны обмениваются артиллерийскими ударами.

Как сообщал OBOZ.UA, за день до этого генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал Индию и Пакистан воздержаться от военного конфликта после теракта в Кашмире, который унес жизни 26 человек. Он подчеркнул, что напряженность между двумя странами достигла самого высокого уровня за последние годы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!