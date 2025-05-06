"Больно видеть, как отношения доходят до точки кипения": генсек ООН призвал Индию и Пакистан воздержаться от эскалации

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал Индию и Пакистан воздержаться от военного конфликта после теракта в Кашмире, который унес жизни 26 человек. Он подчеркнул, что напряженность между двумя странами достигла самого высокого уровня за последние годы.

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Об этом он заявил на брифинге в штаб-квартире ООН. Он отметил, что ему больно, за тем как отношения между двумя странами доходят до критической точки.

"Напряженность между Индией и Пакистаном достигла самого высокого уровня за последние годы. И мне больно наблюдать, как эти отношения стремительно приближаются к опасной черте", – заявил Гутерреш.

Он решительно осудил теракт, который произошел 22 апреля в городе Пахалгам (штат Джамму и Кашмир). Генсек ООН выразил искренние соболезнования семьям погибших и заявил, что ответственные за преступление должны быть наказаны в рамках законного и прозрачного правосудия.

"Любые атаки на гражданское население являются абсолютно неприемлемыми. Преступники должны быть привлечены к ответственности в соответствии с международными стандартами", – подчеркнул он.

Гутерреш предупредил, что любое военное противостояние между Индией и Пакистаном может выйти из-под контроля и привести к катастрофическим последствиям для всего региона. В этом контексте он в очередной раз подчеркнул, что конфликт не имеет военного решения.

"Это время для мудрости, диалога и решений, а не для конфронтации. Мы стоим перед пропастью, и сейчас главное – сделать шаг назад. Война не может быть ответом", – отметил глава ООН.

Он также подтвердил готовность способствовать деэскалации ситуации через поддержку дипломатических инициатив и платформ для диалога.

Напомним, 22 апреля этого года произошел теракт исламистов в вышеупомянутом городе Кашмира; в результате стрельбы погибли 26 человек. В основном жертвами были туристы. Трагедия произошла во время четырехдневного визита в Индию вице-президента США Джей-Ди Вэнса.

Как сообщал OBOZ.UA, уже в ближайшее время Индия может начать боевые действия на границе с Пакистаном. При этом в Пакистане заявили, что готовы дать ответ на акт агрессии. Об этом в соцсети Х заявил министр информации Пакистана Аттаулла Тарар.

Представитель пакистанского правительства сообщил, что получил информацию от военной разведки о том, что Индия намерена совершить военные действия против Пакистана в течение следующих 24-36 часов. В то же время он подчеркнул, что Пакистан готов встретить агрессию и дать достойный ответ на действия Индии.