Во время визита Венса в Индию произошел теракт: по меньшей мере 32 человека погибли

По меньшей мере 32 туриста погибли в результате теракта в Индии во время визита в страну вице-президента США Джея Ди Венса. Боевики-исламисты напали на туристов недалеко от курортного города Пахалгам в регионе Кашмир.

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По сообщениям индийских массмедиа, террористы проверяли документы у мужчин перед расстрелом, чтобы убедиться в том, что убивают именно индусов. Как отметил глава региона Оман Абдулла, количество погибших до сих пор уточняется.

"Безусловно, это нападение намного масштабнее всего, что мы видели в отношении мирных жителей в последние годы", – отметил он.

Офицеры местной полиции утверждают, что нападавших было двое или трое.

Ответственность за теракт взяла на себя вооруженная исламистская группировка "Сопротивление Кашмира". Она сообщила, что в регионе поселилось более 85 тысяч. "чужаков", что вызвало "демографические изменения".

Премьер-министр Индии Нарендра Моди назвал событие террористической атакой и выразил соболезнования потерявшим близких, однако и он не уточнил количество погибших.

"Те, кто стоит за этим ужасным поступком, будут привлечены к ответственности. Их не пощадят. Их злой план никогда не добьется успеха", – подчеркнул он.

Как сообщал OBOZ.UA, в настоящее время продолжается четырехдневный визит в страну вице-президента США Джея ди Венса с семьей, который, кроме официальных переговоров, намерен совершить несколько экскурсионных поездок по Индии. В свою первую официальную поездку в Индию Вэнс взял детей и жену Ушу Вэнс, дочь индийских иммигрантов и практикующую индуистку.

И американский президент Дональд Трамп, и Вэнс уже выразили соболезнования пострадавшим от теракта.

Кашмір – територія Індії, за яку країна продовжує воювати з Пакистаном. Влада Індії скасувала особливий статус Кашміру в 2019 році, розділивши штат на дві федерально керовані території. Цей крок дозволив місцевій владі видавати права на проживання стороннім людям, дозволяючи їм влаштовуватися на роботу та купувати землю на території.

Останній раз напад на туристів у Кашмірі відбувся в червні 2024 року, коли щонайменше дев'ять людей загинули і 33 отримали поранення після нападу бойовиків, в результаті якого автобус з індуїстськими паломниками впав у глибоку ущелину.

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