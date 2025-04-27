Напряжение зашкаливает: Индия и Пакистан провели ракетные учения. Фото и видео

На фоне резкого обострения между Индией и Пакистаном обе страны провели военные учения, включающие тестовые запуски ракет. Давний спор о принадлежности региона Кашмир снова накалился 22 апреля, когда вооруженные боевики застрелили по меньшей мере 26 туристов на курорте вблизи Пахалгама.

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В воскресенье, 27 апреля, армии двух ядерных государств отчитались об учениях, а также показали кадры, снятые военными. Пресс-служба ВМС Индии в X (Twitter) заявила об успешных противокорабельных стрельбах.

Тренировки провели, "чтобы подтвердить и продемонстрировать готовность платформ, систем и экипажа к дальним точным наступательным ударам", сказано в сообщении.

"ВМС Индии подготовлены к бою, надежны и готовы к будущему, защищая морские интересы страны в любое время и в любом месте", – заверили в военном ведомстве.

Пакистан тоже показал видео военных учений. Пресс-служба Вооруженных сил страны на странице в X (Twitter) продемонстрировала кадры пуска баллистической ракеты класса земля-земля Nasr.

"Не стоит недооценивать мощь ВС Пакистана", – сказано в посте.

Армейцы также напомнили, что их страна ответственно владеет ядерным оружием, которое "предназначено только для целей сдерживания".

Как ранее писал OBOZ.UA, Индия приняла жесткие меры против Пакистана в ответ на теракт в регионе Кашмир, который унес жизни трех десятков туристов. В общей сложности было принято пять ключевых решений, одно из которых – разрыв договора от 1960 года о пользовании водами речной системы Инда.

24 апреля Индия остановила поток воды реки Инд в Пакистане, перекрыв шлюзы на своих дамбах.

В ночь на 25 апреляна границе Пакистана и Индии произошла стрельба, что явилось результатом вооруженного столкновения с террористами в районе Бандипора в Джамму и Кашмире. Инцидент произошел в ходе поисковой операции, когда террористы открыли огонь по силам безопасности.

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