Одно из препятствий – коррупция: что Байден говорил о перспективах вступления Украины в НАТО и почему жаркие дискуссии продолжаются

Президент США Джо Байден считает, что Украина должна более ожесточенно бороться с коррупцией и соответствовать другим требованиям НАТО, прежде чем можно будет рассматривать ее членство в Альянсе. Он также не намерен ослаблять барьеры для Киева.

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В то же врем, по данным СМИ, Байден поддерживает предложение генсека НАТО Йенса Столтенберга отменить "план действий по членству" (ПДЧ) для Украины. OBOZREVATEL рассказывает, что западные лидеры говорили о перспективах присоединения нашей страны к Североатлантическому альянс и чего стоит ожидать от саммита НАТО в Вильнюсе.

Главная преграда на пути Украины в НАТО

Президент США на пресс-конференции в Брюсселе после саммита НАТО 12 июня заявил, что Киеву следует больше бороться с коррупцией. "Это зависит от того, соответствуют ли они критериям. Дело в том, что им все еще нужно бороться с коррупцией", – сказал Байден.

В субботу, 17 июня, перед отъездом в Филадельфию он категорически отверг предположение журналистов о том, что он может ослабить барьеры для вступления Украины в НАТО.

"Нет. Потому что они должны соответствовать тем же стандартам. Так что я не собираюсь упрощать", – сказал Байден.

При этом он признал, что Киев сделал все, что было связано с демонстрацией способности к военной координации, "но есть целый вопрос, безопасна ли их система".

"Она не коррумпирована? Соответствует ли она всем стандартам, которым соответствует любая другая страна в НАТО?" – сказал президент США и добавил, что вступление Украины в НАТО "возможно, но не автоматически".

Упрощенное вступление после войны

На днях американское издание Axios со ссылкой сразу на два источника написало, что Байден поддерживает предложение Столтенберга отменить "план действий по членству" (ПДЧ) для вступления Украины в НАТО.

Во вторник, 13 июня, Столтенберг во время встречи в Белом доме предложил признать Байдену, что Украина достигла прогресса на пути к членству в НАТО, и не имеет необходимости в поэтапном осуществлении ПДЧ, через которое прошли все страны Восточной Европы, входящие в Альянс, говорится в статье.

Так, реализация ПДЧ может растянуться на годы или даже десятилетия, и Байден ищет компромиссное решение, которое устроило бы Украину и всех членов НАТО, утверждают источники.

Дискуссии продолжаются

Как пишет Politico, в НАТО есть "широкое понимание" того, что Украина не сможет вступить в Альянс, пока война с РФ не закончилась. В то же время члены НАТО расходятся во мнениях относительно реакции на нынешнее стремление Украины к членству.

В частности, канцлер Германии Олаф Шольц в мае заявил, что Украине "еще далеко" идти до членства в НАТО. "критерии НАТО предусматривают целый ряд условий, которым Украина ныне не может соответствовать", – сказал он.

В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон в декабре назвал низкой вероятность вступления Украины в Альянс. Он также призвал Европу снизить зависимость от США, развивать свою обороноспособность и играть более активную роль в НАТО.

Чего ждать Украине от саммита НАТО в Вильнюсе

19 июня Столтенберг, выступая на совместном брифинге с Шольцем в Берлине, заявил, что на саммите в Вильнюсе официального приглашения для Украины стать членом НАТО не будет. В то же время на встрече обсудят, как сблизить Украину с НАТО. В Альянсе понимают необходимость справедливого мира в Украине и выступают против замораживания войны, отметил генсек.

А президент Польши Анджей Дуда заявил, что на саммите НАТО должно быть принято четкое решение о членстве Украины.

Замглавы МИД Украины Андрей Мельник предположил, что на саммите в Вильнюсе Киеву могут предложить неожиданный вариант сотрудничества, по которому продолжаются переговоры. Возможно это будет шаг навстречу вступлению в НАТО.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что Североатлантический альянс в Вильнюсе должен дать Украине "четкий сигнал" относительно членства. 1 июля на встрече Европейского политического сообщества он заявил, что на саммите "нужно четкое приглашение Украины к членству", а также гарантии безопасности на пути вступления.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– По словам министра обороны Алексея Резникова, Украина уже сейчас играет роль восточного фланга НАТО. По его мнению, что в ходе саммита в Вильнюсе станет ясно, когда и как наше государство сможет стать полноправным членом.

– Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Расмуссен заявил, что группа стран Альянса может захотеть разместить войска в Украине. Такое решение могут принять, если на саммите в Вильнюсе 11 июля Украина не получит реальные гарантии безопасности.

– Начальник военного штаба ЕС отверг возможность введения войск в Украину. По его словам, ЕС и НАТО не хотят становиться одной из сторон конфликта.