'Возможный вариант, о котором мы еще не знаем': в МИД поделились ожиданиями от саммита НАТО в Вильнюсе

На саммите НАТО в Вильнюсе Украине могут предложить вариант сотрудничества, о котором Киев еще не знает и по которому все еще ведутся переговоры. Вероятно, это будет шаг навстречу вступлению нашей страны в Североатлантический альянс.

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Такое мнение в эфире всеукраинского телемарафона 17 июня высказал заместитель министра иностранных дел Андрей Мельник. В частности, дипломата спросили, может Украина ждать от саммита упрощенного плана вступления вместо плана действий по членству в НАТО, гарантий безопасности от отдельных стран или очередных заявлений об "открытых дверях".

По мнению Мельника, вряд ли какой-нибудь из этих вариантов "действительно сработает" – скорее, следует ожидать другого.

"Я думаю, здесь будет какой-то вариант, о котором мы еще сегодня не знаем, над которым ведутся переговоры. Очевидно, что это будет шаг навстречу нашему членству. Как он будет выглядеть – пока говорить рано. У нас еще есть время, чтобы этот шаг действительно выглядел убедительно, а не только оправданием того, что политическое решение о вступлении пока, к сожалению, не может быть принято нашими союзниками", – сказал политик.

Напомним, саммит НАТО должен пройти 11-12 июля в Вильнюсе (Литва).

Как сообщал OBOZREVATEL:

– По данным CNN, президент США Джо Байден готов поддержать вступление Украины в НАТО без ПДЧ, предусмотренного в соглашении от 2008 года. При этом США по-прежнему не считают вступление Украины полностью решенным делом, поскольку Киеву еще предстоит провести ряд принципиально важных реформ.

– Сейм Польши принял резолюцию, которой поддержал вступление Украины в НАТО. "За" проголосовали 443 депутата, против – 2, а еще 7 воздержались.