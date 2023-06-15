'Украина уже сейчас играет роль восточного фланга НАТО': Резников озвучил ожидания от саммита в Вильнюсе

Министр обороны Украины Алексей Резников ожидает, что в ходе саммита НАТО в Вильнюсе станет ясно, когда и каким образом Украина сможет стать полноправным членом Альянса. По его словам, Украина уже сейчас играет роль восточного фланга НАТО.

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Поэтому защита Европы для Украины – "не просто абстрактное понятие". Об этом он сказал в интервью изданию Голос Америки.

Министр отметил, что Украина благодаря работе со странами-членами Альянса уже достигла впечатляющих результатов в борьбе с Россией. Также наша страна собрала разнообразный арсенал вооружения и снаряжения, организовала программы обучения в странах НАТО и имеет логистические маршруты из стран НАТО.

"Теперь вся страна ждет ясности: когда и как мы станем полноправным членом Альянса", – отметил он.

Резников уточнил, что Министерство обороны и Вооруженные силы Украины стремятся "добиться максимальной оперативной совместимости со странами НАТО" за счет внедрения стандартов НАТО.

"Наша цель – выполнить все, что находится в компетенции Минобороны и ВСУ, выстроить все практические вещи до такой степени, чтобы в Вильнюсе было максимально уволено пространство для принятия необходимых политических решений на уровне руководителей государств", – добавил он.

Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что Североатлантический альянс на своем саммите в Вильнюсе (Литва) летом 2023 должен предоставить Украине "четкий сигнал" относительно членства.

1 июля на встрече Европейского политического сообщества он заявил, что на саммите "нужно четкое приглашение Украины к членству", а также гарантии безопасности на пути вступления в военный блок.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший генсек НАТО Андерс Расмуссен заявил, что группа государств Альянса может захотеть разместить войска на территории Украины. Такое решение они могут принять, если на саммите НАТО в Вильнюсе 11 июля, если Украина не получит реальные гарантии безопасности.

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