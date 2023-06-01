"Нужно четкое приглашение Украины к членству": Зеленский озвучил ожидания от июльского саммита НАТО в Вильнюсе. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на саммите Североатлантического альянса в Вильнюсе (Литва) летом 2023 года "требуется четкое приглашение Украины к членству", а также гарантии безопасности на пути вступления в военный блок. А осенью этого года, как сказал гарант, "нужно четкое положительное решение о нашем вступлении в ЕС".

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С соответствующими тезисами украинский лидер выступил 1 июня, находясь в Молдове на второй встрече Европейского политического сообщества. Запись его речи опубликовал YouTube-канал Офиса президента (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Сегодня и всякий раз, когда мы готовим и принимаем решения ради нашей Европы, ради наших ценностей, мы должны помнить: каждое наше сомнение здесь, в Европе, – это окоп, который обязательно попытается занять Россия", – сказал глава государства.

Он заявил, что границы безопасности в Европе с 24 февраля 2022 года – это "границы нашей с вами решимости и способности действовать вместе". "Насколько можем отвергнуть сомнения – ровно настолько можем отвергнуть зло агрессии. Этот год – для решений", – сказал президент.

Среди решений, которые нужны Европе, он назвал:

– полноценную защиту от российского террора как на земле, так и в небе (в этом должны помочь коалиция Patriot и коалиция современных истребителей);

– "полную силу нашего единства". "Мы же видим, кто агрессор. Видим, где именно происходит агрессия. Россия боится НАТО – это правда – и пытается проглотить только тех, кто вне общего пространства безопасности. И Россия пытается оставить на территории соседей "замороженную" войну, если не удалось проглотить всю соседнюю страну. На нашем континенте не должно быть места ни одной замороженной или горячей войне!" – сказал Зеленский.

Видео выступления гаранта на встрече EPC:

Напомним, что Европейское политическое сообщество – это межгосударственная организация, созданная в мае 2022 года по предложению президента Франции Эммануэля Макрона.

Как писал OBOZREVATEL:

– Утром 1 июня Зеленский вместе с украинской делегацией прибыл в Молдову на саммит Европейского политического сообщества.

– Украинский глава провел ряд встреч, в том числе с президентом Молдовы Майей Санду, обсудил вопросы увеличения военной поддержки, перспективы вступления нашей страны в НАТО и другие важные вопросы.

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