Зеленский: если нам не дадут сигнал на саммите НАТО, нам там делать нечего

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что Североатлантический альянс на своем саммите в Вильнюсе (Литва) летом 2023 года должен дать Украине "четкий сигнал" касательно членства. Если же этого не будет, представителям нашей страны "нечего делать" на этой встрече.

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Соответствующее заявление прозвучало во время интервью главы государства изданию The Wall Street Journal. Он считает, что Украина могла бы присоединиться к НАТО после окончания полномасштабной войны, развязанной Россией.

"Если нас не видят [в НАТО] и не дадут какой-либо сигнал в Вильнюсе [на саммите НАТО], я считаю, Украине нечего делать на этом саммите", – сказал Зеленский иностранному СМИ.

Он упрекнул некоторых лидеров Альянса в том, что они боятся Российскую Федерацию. "Я считаю, что некоторые страны НАТО так боятся Россию, что не готовы видеть Украину в союзе", – сказал президент.

"Сколько жизней стоит одна фраза на Вильнюсском саммите, сколько жизней украинцев стоит фраза: "Украина будет в НАТО после этой войны, после того как будет безопасно". Сколько это стоит?" – спросил он.

Как писал OBOZREVATEL:

– 1 июля в Молдове на встрече Европейского политического сообщества Зеленский заявил, что на саммите НАТО в Вильнюсе "требуется четкое приглашение Украины к членству", а также гарантии безопасности на пути вступления в военный блок.

– Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис недавно заявил, что Западу уже пора дать Украине четкий ответ на вопрос, как и когда она может вступить в НАТО. Он также отметил, что, воюя с Украиной, РФ подвергает опасности весь Альянс.

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