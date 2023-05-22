'До этого еще далеко': Шольц сделал резкое заявление о гарантиях безопасности и вступлении Украины в НАТО

Канцлер Германии Олаф Шольц решил развеять надежды Украины относительно быстрого вступления в НАТО. По его мнению, к этой цели украинскому государству "еще далеко" идти.

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В ближайшем будущем политик не видит Украину членом Альянса. Мнением по этому поводу он поделился в интервью после саммита G7 в Хиросиме, передает издание RND.

"Всем ясно, что в обозримом будущем этого не произойдет. Еще и потому, что критерии НАТО предусматривают целый ряд условий, которым Украина ныне не может соответствовать", – заявил Шольц.

Украинские политики настаивали на необходимости быстрого вступления Украины в военный альянс в качестве гарантий безопасности после окончания войны с Россией. Однако немецкий канцлер ослабил ожидания Киева. По его словам, пока речь идет о поддержке Украины, помощи ее армии и населению защититься.

"Ясно также, что нам потом придется обсудить, какие гарантии безопасности могут быть даны в послевоенной ситуации. Но до этого нам еще далеко", – добавил Шольц.

RND напомнило, что президент Украины Владимир Зеленский всегда настаивал на скорейшем вступлении страны в Североатлантический альянс. В ожидании саммита НАТО, который состоится в июле, он заявил, что там будет расчищен путь для вступления Украины в западный военный альянс.

"Есть больше понимания по членству в НАТО, оно придет, оно неизбежно", – выразил свои надежды Зеленский после турне по четырем европейским странам.

И хотя Киев получает поддержку таких своих требований со стороны стран Центральной и Восточной Европы, некоторые дипломаты считают маловероятным, что партнеров по НАТО, как США, "можно убедить дать Украине, которая подверглась нападению со стороны России, конкретную перспективу членства".

Издание также отмечает, что в Германии большинство населения тоже выступает против присоединения Украины к НАТО. Согласно опросу YouGov от 13 мая, 54% ​​немцев против, а 27% – за вступление Украины в Альянс.

Как сообщал OBOZREVATEL, на фоне этого в НАТО готовят секретный оборонный план на случай конфликта с Россией. А в стратегию национальной обороны США включили подготовку в сотрудничестве с НАТО черноморского "удара" по стране-агрессору, который также затрагивает Китай.

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