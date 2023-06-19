"Мы все хотим, чтобы эта война закончилась": Столтенберг ответил, может ли Украина получить приглашение в НАТО на саммите в Вильнюсе

На саммите стран НАТО в Вильнюсе (Литва) 11-12 июля официального приглашения для Украины стать членом Североатлантического альянса не будет. В то же время в военном блоке понимают необходимость справедливого мира в Украине и выступают против заморозки войны.

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Деталями поделился генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. В понедельник, 19 июня, он выступил на совместном брифинге с канцлером Германии Олафом Шольцоем в Берлине.

"На саммите в Вильнюсе и в ходе подготовки к саммиту мы не обсуждаем выдачу официального приглашения", – сказал Столтенберг. Однако, по его словам, на встрече в литовской столице главы 31 государства альянса обсудят, как сблизить Украину с НАТО.

Генсек при этом предостерег от решений, которые бы привели к заморозке войны РФ против Украины

"Мы все хотим, чтобы эта война закончилась, но справедливый мир не может означать замораживание конфликта и принятие сделки, продиктованной Россией", – подчеркнул он.

Шольц в свою очередь отметил, что Германия готовится к тому, что война в Украине будет продолжаться.

"На основе этого корректируем нашу политику", – сказал федеральный канцлер, подчеркнув, что поддержка со стороны ФРГ будет продолжаться столько, сколько будет необходимо.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Столтенберг заявил, что на Вильнюсском саммите Украине предоставят новый пакет помощи, который должен приблизить страну к стандартам Североатлантического альянса.

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