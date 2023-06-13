'Украина должна получить четкие решения о членстве в Альянсе': Дуда озвучил ожидания от саммита НАТО в Вильнюсе

На саммите НАТО, который пройдет с 7 по 11 июля в столице Литвы Вильнюсе, должно быть принято четкое решение о членстве Украины в Альянсе. Понятная перспектива членства в этом военно-политическом союзе является наибольшим ожиданием Украины и должна стать одной из главных задач саммита.

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Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда во время пресс-конференции в понедельник в Париже в рамках встречи лидеров Веймарского треугольника.

Вопрос гарантий безопасности для Украины сейчас дискутируется на самом высоком уровне. Я надеюсь, что ближайший саммит НАТО в Вильнюсе принесет Киеву хорошее известие о том, что членство Украины в НАТО находится на горизонте; что свет в конце тоннеля, как часто говорят в Украине, по поводу членства в НАТО, и которое хотят увидеть украинцы, появится благодаря нашим решениям, которые будут приняты в Вильнюсе", - подчеркнул Дуда.

Он подчеркнул, что Россия не может выиграть эту войну. Следовательно, Запад должен сделать все возможное, чтобы помочь Украине вытеснить вражеские войска РФ, ведь это важно для будущего Европы. По его словам, поражение России в Украине станет залогом того, что Кремль больше никогда не отважится нападать на другую страну.

Дуду отметил, что сейчас украинская армия совершает контрнаступление.

"Я надеюсь и верю в то, что благодаря нашей поддержке это контрнаступление будет результативным. Мы хотим, чтобы Украина победила, а этой победой будет вытеснение российских войск со всех оккупированных территорий", - подчеркнул Дуда.

Он добавил, что именно так должна завершиться война, и все страны Запада должны помогать Украине достичь этой цели.

Он также сообщил, что во время встречи в рамках Веймарского треугольника в Париже обсуждается, в частности, вопрос создания летной коалиции. В частности, речь идет о том, когда Украина сможет получить самолеты, как будет выглядеть обучение пилотов и какую помощь дальше нужно оказывать Киеву.

Как сообщал OBOZREVATEL, на саммите Североатлантического альянса в Вильнюсе Украина получит алгоритм вступления в НАТО. А по завершении войны страна "будет членом НАТО". Такое убеждение выразил заместитель министра обороны Владимир Гаврилов.

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