Группа стран НАТО может ввести войска в Украину, если Киев не получит гарантии безопасности – The Guardian

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Расмуссен заявил, что группа государств Альянса может захотеть разместить войска на территории Украины. Такое решение они могут принять, если на саммите НАТО в Вильнюсе 11 июля Украина не получит реальные гарантий безопасности, о которых просит на фоне полномасштабного российского вторжения.

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Слова Расмуссена в среду, 7 июня, процитировало издание The Guardian. По его убеждению, даже если одна группа государств предоставит Киеву гарантии, другие не допустят, чтобы вопрос о будущем членстве страны в НАТО остался вне повестки дня на саммите.

Так он прокомментировал слова нынешнего генсека НАТО Йенса Столтенберга, который сказал, что в Вильнюсе будут говорить о гарантиях безопасности для Украины, но в соответствии со статьей 5 Вашингтонского договора, НАТО предоставляет полноценные гарантии безопасности только полноправным членам блока.

По мнению Расмуссена, если в НАТО все же не смогут договорится, то есть вероятность того, что некоторые страны захотят принять меры в индивидуальном порядке. В первую очередь, речь может идти о соседней с Украиной Польше, а также о странах Балтии.

"Я бы не исключал возможности того, что Польша будет действовать еще сильнее в этом контексте на национальной основе, а за ней последуют страны Балтии, возможно, включая возможность размещения войск на земле", – заявил экс-генсек Альянса.

"Мне кажется, что поляки всерьез задумаются о том, чтобы собрать коалицию желающих, если Украина ничего не получит в Вильнюсе. Мы не должны недооценивать чувства поляков, ведь они чувствуют, что Западная Европа слишком долго не прислушивалась к их предостережениям относительно россиян", – добавил он.

Кроме того, по мнению Расмуссена, некоторые страны НАТО могут выступить за гарантии безопасности для Киева, чтобы избежать реальной дискуссии о стремлении Украины к членству в Альянсе.

"Они надеются, что, предоставив гарантии безопасности, смогут избежать этого вопроса, но не думаю, что это возможно. Я думаю, что вопрос НАТО будет поднят на саммите в Вильнюсе. Я разговаривал с несколькими восточноевропейскими лидерами, которые хотят, по крайней мере, ясного пути для Украины к членству в НАТО", – сказал он.

В Офисе президента поблагодарили Расмуссена за его позицию и публичную поддержку мнения, что Украину опасно оставлять в приемной НАТО на неопределенный срок.

"Очень важно, чтобы наше государство получило приглашение в Альянс", – отметил глава ОП Андрей Ермак в Telegram.

Также он напомнил о Киевском договоре безопасности – наработке Международной рабочей группы по вопросам гарантий безопасности для Украины. В нем содержатся предложения по гарантиям безопасности для Украины, которые должны стать промежуточным этапом перед вступлением в НАТО.

Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что Североатлантический альянс на своем саммите в Вильнюсе (Литва) летом 2023 года должен дать Украине "четкий сигнал" касательно членства. Если же этого не будет, представителям нашей страны "нечего делать" на этой встрече.

1 июля в Молдове на встрече Европейского политического сообщества Зеленский заявил, что на саммите НАТО в Вильнюсе "требуется четкое приглашение Украины к членству", а также гарантии безопасности на пути вступления в военный блок.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Украине нужно предоставить гарантии безопасности. По его словам, сейчас украинская армия сражается не только за собственный суверенитет и территориальную целостность, но и за стабильность и мир во всей Европе.

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