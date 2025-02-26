'Новое вторжение должно быть очень дорогим': Рубио заявил, что Украине нужен сдерживающий фактор, а не гарантии безопасности

Предварительно достигнутое соглашение Соединенных Штатов и Украины о полезных ископаемых можно расценивать как фактор сдерживания для россиян. Такой фактор в некоторых аспектах даже более эффективен, чем другие гарантии безопасности.

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Об этом в интервью Fox News рассказал глава Госдепартамента США Марко Рубио. Он подчеркнул, что "это хорошее соглашение для Украины", а по гарантиям безопасности – об этом сейчас "много разговоров".

"Я думаю, что это большое соглашение и для Украины, и для нас. А гарантией безопасности является то, что Соединенные Штаты теперь являются партнером украинцев в чем-то важном. Когда говорят, что нужно Украине, люди используют термин "гарантии безопасности". Но что действительно нужно Украине, так это сдерживающий фактор", – сказал он.

Господин Рубио добавил, что Украине "нужно сделать так, чтобы кому-либо было дорого вторгнуться к ним в будущем".

"Это можно обсуждать, и это не обязательно должна быть только Америка. Я имею в виду, что европейцы могут быть вовлечены в это", – отметил он.

Но пока война не закончилась, о "гарантиях безопасности" и "сдерживающем факторе" рано говорить.

"Пока людей убивают – это мясорубка. И это сложно, потому что россияне имеют больше мяса, не правда ли? Они бросают людей туда волнами, и это очень кровавая, очень дорогая война, поэтому ей пора закончиться", – сказал глава Госдепа США.

Интересно – господин Рубио признал, что ни он лично, ни другие чиновники в окружении президента Трампа, не знают, искренне ли россияне желают завершения войны. Напомним, что ранее это утверждал сам Трамп, ссылаясь на свои переговоры с российским диктатором. Но так или иначе, искренность россиян "надо испытать", подчеркнул глава Госдепа.

Также господин Рубио выразил свое восхищение украинцами. О достижениях Украины в войне в РФ было в тексте предложенной от США резолюции ООН. Американское чиновник отметил, что "нет сомнений, Украина превзошла все ожидания".

"Убито более 800 тысяч россиян. Россияне привлекли северокорейцев. А они убили их почти всех. Безусловно, украинцы проявили себя очень смелыми. Они превзошли ожидания всех, и особенно администрации Байдена. Они совершили невероятные вещи. И хотя войну нужно прекратить, (а мы можем это сделать), также нужно отметить их храбрость", – сказал он.

Как сообщал OBOZ.UA, по мнению президента Владимира Зеленского, привлечение миротворцев к действиям в Украине в любом количестве и формате не должно отразиться на Вооруженных силах нашей страны. Только украинская армия должна быть главной гарантией безопасности государства. Поэтому он намерен сохранять максимальную численность ВСУ.

На сегодняшний день только Берлин, Париж и Лондон однозначно заявляют, что готовы взять на себя основную часть бремени в обеспечении послевоенной безопасности Украины. Но Франция и Великобритания могут отправить на украинскую территорию своих военных только при помощи США.

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