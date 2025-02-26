'Это лучшая гарантия безопасности': Зеленский очертил свое видение будущего украинской армии

Президент Владимир Зеленский заявил, что будет сохранять максимальную численность вооруженных сил Украины для защиты интересов государства. Он подчеркнул, что именно украинская армия станет главной гарантией безопасности.

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Об этом глава государства сказал на встрече с журналистами 26 февраля. Он выразил сомнение в желании России прекратить войну.

Во время общения с журналистами Владимир Зеленский ответил на вопросы относительно иностранного контингента в Украине в случае достижения перемирия, и сказал, будет ли уменьшать количество армии.

Президент отметил, что сейчас идет работа над вопросом по отправке миротворцев в Украину. Он подчеркнул, что в этом важную роль будет играть позиция США, количество стран, готовых предоставить свои войска, а также численность иностранных военных.

"Мы делаем шаги в этом направлении. У нас сейчас есть разное видение количества... Но главное - чтобы мы шли к позитиву, к устойчивому и справедливому миру, к результату", – сказал глава государства.

В то же время Зеленский подчеркнул, что он сомневается в том, что у России действительно есть желание прекратить войну.

"И потому именно из таких устоев, что мы верим в нашу армию, что она будет одной из главных гарантий безопасности, поэтому я сохраню в любом случае максимальный количественный состав, который нужен Украине для защиты своих интересов", – подчеркнул президент.

Как сообщал OBOZ.UA, во время общения со СМИ Зеленский также подтвердил, что между США и Украиной согласовано "рамочное соглашение" о полезных ископаемых. При этом документ не содержит как положений о долге Украины – ни в 500 млрд долларов, ни на другую сумму – так и о полном переходе украинских ресурсов в собственность США.

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