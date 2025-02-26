'Нужна поддержка США': в Париже заявили, что Франция, Британия, Германия и другие страны Европы готовы отправить войска в Украину

Великобритания, Франция, Германия и некоторые европейские страны готовы направить свои войска в Украину для гарантирования соблюдения перемирия. В то же время Европа ожидает поддержки европейских войск со стороны США после достижения соглашения между Украиной и Россией.

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Об этом заявил министр экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета Франции Эрик Ломбард, пишет Вloomberg. По его словам, президент США Дональд Трамп предварительно заявил, что согласится оказать такую поддержку.

Заявление о готовности Великобритании, Германии, Франции и других европейских стран направить войска, чтобы гарантировать перемирие, Ломбард сделал, находясь в Кейптауне, где проходит встреча министров финансов стран "Группы 20". Он выразил надежду, что инициативу поддержат США.

"Если мы хотим соблюдения режима прекращения огня, нам нужна поддержка США. Я считаю, что американцы согласятся это сделать. Президент Трамп сказал, что согласится", – отметил Ломбард.

Он сопровождал президента Франции Эммануэля Макрона во время визита в Вашингтон в понедельник, 24 февраля. Там со своим американским коллегой Скоттом Бессентом Ломбард обсуждал торговлю между двумя странами.

"Мы обсудили все вопросы, торговлю, тарифы, нетарифные барьеры. Мы договорились продолжить разговор, являющийся шагом вперед", – сказал Ломбард.

Напомним, ранее издание The Telegraph сообщило, что Франция может перебросить истребители с ядерным оружием в Германию, если США выведут войска из Европы.

Также сообщалось, что Трамп заявил, что Путин не против размещения европейских войск в Украине. Мол, об этом российский диктатор заявил в ответ на прямой вопрос. В то же время из Москвы раздаются другие заявления, российские чиновники отмечают, что появление западных миротворцев в Украине для РФ "неприемлемо".

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