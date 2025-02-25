Британия и Франция готовы на размещение миротворцев в Украине при условии гарантий безопасности от США – FT

Париж, Лондон и другие европейские столицы готовы взять на себя основную часть бремени в обеспечении послевоенной безопасности Украины. Франция и Великобритания могут отправить на украинскую территорию своих военных – но только при условии помощи США.

Видео дня

По данным Financial Times, гарантии безопасности обсуждались во время встречи президента Франции Эммануэля Макрона с главой США Дональдом Трампом в Вашингтоне 24 февраля. Также дискуссия была посвящена тому, как гарантировать, что Россия будет придерживаться условий прекращения огня, и избежать повторения провала договоренностей, как это было с "Минском".

По данным СМИ, Париж и Лондон просят Соединенные Штаты обеспечить логистическую и разведывательную поддержку и, в конечном счете, военную защиту для успеха миротворческой миссии. Выступая на пресс-конференции в Белом доме, Макрон сказал, что Трамп согласился играть такую ​​роль. Хотя конкретных обязательств закрепить пока не удалось.

Французский чиновник сказал, что "нет окончательного соглашения" о характере поддержки США, и обсуждения находятся на предварительной стадии. Но источник FT добавил: "У президента Трампа нет возражений против того, чтобы американцы давали гарантии безопасности".

После французского президента, посетившим Белый дом в понедельник, в четверг в Вашингтон приедет британский премьер-министр Кир Стармер. Он продолжит переговоры для получения конкретных гарантий от Соединенных Штатов.

"Есть европейцы, которые готовы вмешаться, чтобы предоставить эти гарантии безопасности [Украине]. Теперь есть четкое американское послание о том, что США как союзник готовы предоставить солидарность для этого. На мой взгляд, это поворотный момент", – заявил Макрон после встречи с Трампом.

Как ранее писал OBOZ.UA, Швейцария может внести свой вклад в миротворческую деятельность в Украине. По словам командующего вооруженными силами страны Томаса Зюссли, его страна может направить в Украину примерно 200 миротворцев – но при нескольких условиях.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!