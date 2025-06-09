'Наши дома': Зеленский заявил о новом этапе обмена пленными и показал фото тех, кого удалось вернуть. Фото

В понедельник, 9 июня, Украина и государство-агрессор Россия начали масштабный обмен военнопленными, который продлится в несколько этапов еще в ближайшие дни. Домой возвращаются раненые и тяжелораненые, а также бойцы моложе 25 лет.

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Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на своем канале в Telegram. Среди освобожденных сегодня – представители ВМС, Сухопутных войск, Сил ТрО, Воздушных Сил, Десантно-штурмовых войск, Пограничной службы, НГУ и Государственной специальной службы транспорта.

"Среди категорий тех, кого возвращаем сейчас, – раненые и тяжелораненые, а также моложе 25 лет. Процесс довольно сложный, много чувствительных деталей, переговоры продолжаются фактически ежедневно. Рассчитываем, что будут полностью реализованы договоренности по гуманитарным вопросам, достигнутые в рамках встречи в Стамбуле", – подчеркнул президент.

В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными уточнили, что все освобожденные - представители рядового и сержантского состава. Среди освобожденных есть защитники Мариуполя, которые провели в неволе более 3 лет.

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Ранее сообщалось, что договоренности об обмене удалось достичь делегациям Украины и РФ во время второго этапа переговоров в Стамбуле 2 июня. По словам министра обороны Рустема Умерова, это единственная договоренность с россиянами во время этих переговоров. Он добавил, что речь идет об обмене пленными "всех на всех" тяжелораненых, больных и молодых военных.

Во время брифинга 4 июня Зеленский говорил, что российская сторона готова обменять военнопленных в формате 500 на 500 в ближайшие выходные 7-8 июня. Группы уже провели соответствующие консультации по обмену.

Однако еще 8 июня президент отметил, что Российская Федерация до сих пор не предоставила соответствующие необходимые списки.

Накануне в СМИ РФ появились обвинения в адрес Украины. В частности, глава российской делегации на переговорах Владимир Мединский заявил, что Украина якобы перенесла на неопределенный срок получение тел погибших военных и обмен пленными. Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными отметил, что заявления российской стороны не соответствуют действительности и предварительным договоренностям ни по обмену пленными, ни по репатриации тел.

В Минобороны Украины отмечали, что Кремль хочет "переиграть" договоренности об очередном обмене пленными. Но Россия, несмотря на все, не должна распространять лживых заявлений.

Как сообщал OBOZ.UA:

- после первого этапа переговоров в Стамбуле Украина и РФ провели большой обмен пленными по формуле "1000 на 1000". Завершающий этап масштабного обмена состоялся 25 мая. В этот день домой удалось вернуть еще 303 защитников, среди которых 70 защитников Мариуполя.

- В Украину вернулись защитники из частей и подразделений, бойцы которых в списки ранее не попадали. Речь идет о военных из 46 подразделений.

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