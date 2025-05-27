Долгое время блокировалось: Украина вернула воинов 46 частей, из которых ранее Россия никого не отдавала

Во время обмена пленными в формате "1000 на 1000", который состоялся 23-25 мая, впервые за время полномасштабного вторжения были освобождены бойцы из 46 частей, из которых ранее не возвращали ни одного защитника. Их возвращение блокировалось российской стороной по разным причинам.

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Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными. Как отмечается, каждый третий освобожденный украинский военнослужащий пробыл в плену более трех лет.

По информации штаба, 311 защитников удерживались в неволе с 2022 года, 122 - с 2023-го и 150 - с 2024 года.

Всего среди освобожденных во время этого обмена 497 представителей Сухопутных сил, 97 моряков Военно-морских сил, 95 бойцов Территориальной обороны, 72 десантника, 21 представитель Сил беспилотных систем, по два представителя Воздушных сил и Сил поддержки, а также 56 пограничников, 31 нацгвардеец и один представитель Государственной специальной службы транспорта.

Домой также вернулись 175 защитников Мариупольского гарнизона, 81 из них попал в плен из Азовстали.

"Все освобожденные военнослужащие - это солдаты и сержанты, которые держали оборону на самых горячих участках фронта", - добавили в Координационном штабе.

Напомним, что Украина и РФ в мае провели крупнейший обмен пленными с начала полномасштабного вторжения. Он состоялся в формате 1000 на 1000 и длился три дня - 23,24 и 25 мая.

Как сообщал OBOZ.UA, в воскресенье, 25 мая, состоялся третий, завершающий этап большого обмена пленными между Россией и Украиной по формату "1000 на 1000". Домой удалось вернуть еще 303 защитников, среди них - 70 защитников Мариуполя.

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