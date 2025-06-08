'Россия до сих пор не предоставила списки': Зеленский рассказал о подготовке к обмену пленными и возвращении тел павших воинов

В Украине идет подготовка к обмену пленными и возвращению тел павших воинов. Впрочем, Российская Федерация до сих пор не предоставила соответствующие необходимые списки.

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Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем традиционном обращении. Он отметил, что именно об этом делегация нашей страны договаривалась с россиянами в Стамбуле во время второй встречи.

"Говорил и сегодня, и вчера с министром обороны Умеровым, с руководителем ГУР Будановым, с председателем СБУ Малюком. Украина продолжает делать все возможное, чтобы состоялось освобождение наших пленных и возвращение наших украинских павших воинов", - рассказал президент.

Впрочем, по словам Зеленского, полных списков от России на тысячу человек плюс до сих пор, к сожалению, нет. То есть, добавил он, российская сторона, как всегда, в своем духе - пытается и в этих вопросах разыграть какую-то грязную политическую и информационную игру. Но, по словам президента, важно, чтобы был результат.

"Важно, чтобы люди вернулись домой. Верим, что удастся продолжить обменный трек. И со своей стороны все для этого делаем. И если россияне даже в таких гуманитарных вопросах не придерживаются договоренностей, то это поставит под большое сомнение все международные усилия. В частности усилия Соединенных Штатов по переговорам и дипломатии", – резюмировал ситуацию Зеленский.

Ранее начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что обмен телами погибших военных с Россией запланирован на следующую неделю. А фейк россиян о якобы отказе Киева от такого обмена он назвал грязной информационной игрой врага.

Сообщалось, что вполне очевидно, что Кремль хочет "переиграть" договоренности об очередном обмене пленными. Но Россия, несмотря на все, не должна распространять лживых заявлений.

Кроме того, Координационный штаб по обращению с военнопленными ответил на обвинения России в якобы срыве обмена. Там отметили, что заявления российской стороны не соответствуют действительности и предыдущим договоренностям ни по обмену пленных, ни по репатриации тел.

Напомним, президент Владимир Зеленский во время брифинга 4 июня говорил, что российская сторона готова обменять военнопленных в формате 500 на 500 в ближайшие выходные 7-8 июня. Группы уже провели соответствующие консультации по обмену.

Как сообщал OBOZ.UA, 25 мая, состоялся третий, завершающий этап большого обмена пленными между Россией и Украиной по формату "1000 на 1000". Домой удалось вернуть еще 303 защитников, среди которых 70 защитников Мариуполя.

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