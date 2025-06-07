В России устроили показательный скандал с 'отказом Украины' от обмена: в Координационном штабе ответили

Координационный штаб по обращению с военнопленными ответил на обвинения России в якобы срыве обмена. Там отметили, что заявления российской стороны не соответствуют действительности и предварительным договоренностям ни относительно обмена пленных, ни относительно репатриации тел.

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Также в штабе подчеркнули, что в течение последней недели команды по обе стороны вели работу в двух направлениях – репатриации тел погибших военнослужащих и обмена пленных. Об этом говорится в Telegram-канале Координационного штаба по обращению с военнопленными.

В штабе заявили, что Украина подала списки на обмен, сформированные в соответствии с четко определенными категориями, согласованными во время переговоров в Стамбуле: тяжело раненые, тяжело больные, по формуле "всех на всех", а также молодые военнослужащие. Российская сторона передала другие списки, не соответствующие согласованному подходу, Украина предоставила соответствующие комментарии, и следующий шаг ожидается от российской стороны.

"Относительно репатриации тел – действительно была достигнута договоренность. Дата – не была согласована. Вместо этого, вместо последовательного выполнения договоренного алгоритма, российская сторона прибегла к односторонним действиям, которые не были согласованы в рамках совместного процесса", – говорится в заявлении.

Такие действия свидетельствуют о том, что россияне прибегают к манипуляциям и попыткам использовать чувствительные гуманитарные темы в информационных целях. В координационном штабе призвали российскую сторону прекратить грязные игры и вернуться к конструктивной работе для возвращения людей и четко выполнить договоренность в ближайшие дни.

Накануне в российских пропагандистских СМИ появились обвинения в адрес Украины. В частности, глава российской делегации на переговорах Владимир Мединский завил, что Украина якобы перенесла на неопределенный срок получение тел погибших военных и обмен пленными. По его словам, РФ уже доставила первую партию тел военных ВСУ в количестве 1212 в рефрижераторах в оговоренной ранее район обмена. Также Кремль утверждает, что Украине был передан первый список из 640 военнопленных для обмена.

Напомним, президент Владимир Зеленский во время брифинга 4 июня говорил, что российская сторона готова обменять военнопленных в формате 500 на 500 в ближайшие выходные 7–8 июня. Группы уже провели соответствующие консультации по обмену.

Как сообщал OBOZ.UA, 25 мая состоялся третий, завершающий этап крупного обмена пленными между Россией и Украиной по формату "1000 на 1000". Домой удалось вернуть еще 303 защитника, среди которых 70 защитников Мариуполя.

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