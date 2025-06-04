Российская сторона готова обменять 500: Зеленский анонсировал обмен пленными в ближайшие выходные

Российская сторона готова обменять военнопленных в формате 500 на 500 в ближайшие выходные 7 – 8 июня. Группы уже провели соответствующие консультации по обмену.

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Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время брифинга 4 июня. Однако пока Киев не получил списки с фамилиями наших бойцов.

"Сегодня наши группы провели консультации по обмену, о которых мы договорились. Российская сторона передала информацию, что в эти выходные она сможет передать, в субботу и воскресенье, 500 человек – 500 наших военных из этой тысячи плюс, о которой мы договорились, мы будем готовы к обмену соответствующего количества", – отметил гарант.

Он подчеркнул, что Украине важно получить списки военнопленных для обмена.

"Мне кажется, это важно, в этот раз, в отличие от прошлого Стамбула, мы договорились, я это сказал министру еще до встречи, и россияне дали слово, что они нам дадут заранее списки. Списки, кого мы меняем. Для нас это важно, а мы пока списки снова не получили, снова находятся какие-то причины", – сообщил президент.

Напомним, 2 июня во время второго раунда переговоров между Украиной и Россией в Стамбуле стороны договорились об обмене пленными. Также российской стороне был передан список украинских детей, которых нужно вернуть. Пункт о прекращении огня Москва отвергла.

Как сообщал OBOZ.UA, 25 мая состоялся третий, завершающий этап крупного обмена пленными между Россией и Украиной по формату "1000 на 1000". Домой удалось вернуть еще 303 защитника, среди которых 70 защитников Мариуполя.

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