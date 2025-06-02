Договорились только об обмене: Умеров заявил, что Россия отказалась от прекращения огня и встречи лидеров государств

Россия во время переговоров с Украиной в Стамбуле в очередной раз отказалась от безусловного прекращения огня и встречи глав двух стран. В то же время сторонам удалось договориться об обмене пленными "всех на всех" тяжелораненых, больных и молодых военных.

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Об этом заявил министр обороны Рустем Умеров по итогам второго раунда переговоров, которые состоялись в Турции 2 июня. Первый пункт – прекращение огня. Второй – освобождение наших людей, пленных, похищенных детей. Третье – встреча лидеров. Мы согласовали только относительно обмена", – сказал он.

По словам министра, Украина настаивает на освобождении всех пленных и возвращении похищенных детей.

"В вопросе обмена пленных мы договорились сосредоточиться на конкретных категориях, а не на цифрах. Мы договорились об обмене всех на всех тяжелораненых и тяжелобольных военнопленных. Вторая категория – это молодые солдаты, которым от 18 до 25 лет. Всех на всех", – сказал он.

Также, добавил Умеров, Украина и Россия договорились о возвращении тел 6 тысяч погибших воинов Сил обороны в обмен на такое же количество тел погибших военных РФ.

Относительно детей – России передан список из нескольких сотен украинских детей, депортированных Россией с захваченных территорий Украины.

"Этот вопрос является для нас фундаментальным приоритетом. Если Россия действительно привержена мирному процессу, возвращение хотя бы половины детей из этого списка стало бы позитивным сигналом", – заявил Умеров.

В то же время журналист The Economist Оливер Кэррол со ссылкой на источник заявил, что Мединский в ответ на требование Украины вернуть детей сказал: "Не устраивайте спектакль для бездетных европейских старушек".

Украина предлагала встречу лидеров с 20 по 30 июня

Третий пункт повестки дня переговоров – встреча лидеров. В Киеве "твердо убеждены, что все ключевые вопросы могут быть решены только на уровне лидеров", сказал министр.

"И встреча между лидерами может быть с привлечением других лидеров, таких как президент США. И мы считаем, что дальнейшая работа между делегациями имеет смысл, если она направлена на подготовку встречи лидеров. Мы предложили российской стороне провести встречу до конца этого месяца – с 20 по 30 июня. Это крайне важно для достижения прогресса в переговорном процессе. Мы очень долго говорили России – эта война должна закончиться", – рассказал Умеров.

Впрочем, как сообщил первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица, Россия отказалась от этого предложения.

Как сообщал OBOZ.UA, 2 июня в Стамбуле состоялся второй раунд переговоров Украины и РФ при посредничестве Турции. Украинскую делегацию возглавлял Умеров, а российскую – помощник Путина Мединский.

Переговоры продолжались более часа. Стороны обменялись меморандумами по урегулированию и подробно обсудили обмен пленными. Москве был передан список вывезенных из оккупации украинских детей, которых Киев требует вернуть. В сети при этом отметили, что делегация РФ имела обеспокоенный вид после "черного дня" для российской военной авиации.

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