"Не надо лживых заявлений": в Минобороны заявили, что РФ хочет "переиграть" договоренности об обмене пленными
Очевидно, что Кремль хочет "переиграть" договоренности об очередном обмене пленными. Но, несмотря на все, Россия не должна распространять лживых заявлений.
Такое заявление сделали в Минобороны Украины в субботу, 7 июня. В ведомстве также призвали россиян не создавать искусственных преград, чтобы не возвращать украинских пленных и не забирать их пленных в РФ.
"В Стамбуле россияне дали четкое обещание - начиная с этих дней, провести обмен пленных по определенным категориям (тяжелораненые, раненые, после 2000 года рождения) и начать поэтапную репатриацию тел погибших - российских в Россию, украинских в Украину", - отмечается в заявлении Минобороны.
Впрочем, как отмечают в ведомстве, украинская сторона, к сожалению, столкнулась с очередными попытками "переиграть" договоренности постфактум.
"Если сейчас российская сторона отказывается от того, что было обещано в Стамбуле, это в очередной раз ставит вопрос об уровне и способности российской переговорной группы. Договоренности, которые были достигнуты, должны реализовываться именно так, как это было оговорено в Стамбуле и во время дальнейших технических консультаций", - резюмировали ситуацию в Минобороны.
Ранее сообщалось, что Координационный штаб по обращению с военнопленными ответил на обвинения России в якобы срыве обмена. Там отметили, что заявления российской стороны не соответствуют действительности и предыдущим договоренностям ни по обмену пленных, ни по репатриации тел.
Напомним, президент Владимир Зеленский во время брифинга 4 июня говорил, что российская сторона готова обменять военнопленных в формате 500 на 500 в ближайшие выходные 7-8 июня. Группы уже провели соответствующие консультации по обмену.
Как сообщал OBOZ.UA, 25 мая, состоялся третий, завершающий этап большого обмена пленными между Россией и Украиной по формату "1000 на 1000". Домой удалось вернуть еще 303 защитников, среди которых 70 защитников Мариуполя.
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