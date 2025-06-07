'Не надо лживых заявлений': в Минобороны заявили, что РФ хочет 'переиграть' договоренности об обмене пленными

Очевидно, что Кремль хочет "переиграть" договоренности об очередном обмене пленными. Но, несмотря на все, Россия не должна распространять лживых заявлений.

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Такое заявление сделали в Минобороны Украины в субботу, 7 июня. В ведомстве также призвали россиян не создавать искусственных преград, чтобы не возвращать украинских пленных и не забирать их пленных в РФ.

"В Стамбуле россияне дали четкое обещание - начиная с этих дней, провести обмен пленных по определенным категориям (тяжелораненые, раненые, после 2000 года рождения) и начать поэтапную репатриацию тел погибших - российских в Россию, украинских в Украину", - отмечается в заявлении Минобороны.

Впрочем, как отмечают в ведомстве, украинская сторона, к сожалению, столкнулась с очередными попытками "переиграть" договоренности постфактум.

"Если сейчас российская сторона отказывается от того, что было обещано в Стамбуле, это в очередной раз ставит вопрос об уровне и способности российской переговорной группы. Договоренности, которые были достигнуты, должны реализовываться именно так, как это было оговорено в Стамбуле и во время дальнейших технических консультаций", - резюмировали ситуацию в Минобороны.

Ранее сообщалось, что Координационный штаб по обращению с военнопленными ответил на обвинения России в якобы срыве обмена. Там отметили, что заявления российской стороны не соответствуют действительности и предыдущим договоренностям ни по обмену пленных, ни по репатриации тел.

Напомним, президент Владимир Зеленский во время брифинга 4 июня говорил, что российская сторона готова обменять военнопленных в формате 500 на 500 в ближайшие выходные 7-8 июня. Группы уже провели соответствующие консультации по обмену.

Как сообщал OBOZ.UA, 25 мая, состоялся третий, завершающий этап большого обмена пленными между Россией и Украиной по формату "1000 на 1000". Домой удалось вернуть еще 303 защитников, среди которых 70 защитников Мариуполя.

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