'Наглые люди': Зеленский отметил поведение российской делегации в Стамбуле

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал поведение россиян на переговорах в Стамбуле (Турция) в понедельник, 2 июня. По его словам, представители страны-агрессора, как и раньше, демонстрировали наглость.

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Однако на этот раз делегация РФ все же вела себя скромнее, чем во время встречи в мае. Об этом Зеленский сказал во время общения с журналистами.

"Наглые люди, но вели себя немного скромнее. Посмотрим, может, нужно еще пару каких-то мероприятий, и они уже попытаются вести себя как люди", – заявил он.

Гарант также резко высказался об абсурдном предложении России прекращать огонь на двое-трое суток на отдельных участках фронта для обмена телами убитых. Он подчеркнул, что подобные обмены время от времени и так происходят, для этого делегациям не нужно лететь в другую страну и вести якобы "переговоры".

Напомним: 2 июня в Стамбуле состоялась вторая встреча делегаций Украины и страны-агрессора России. Переговоры продолжались более часа.

Россия и Украина обменялись документами об урегулировании, а также подробно обсудили обмен пленными. Кроме того, российской стороне передали список украинских детей, которых нужно вернуть.

Министр обороны Украины Рустем Умеров по итогам второго раунда переговоров сообщил, что Россия в очередной раз отказалась от безусловного прекращения огня и встречи глав двух стран. В то же время сторонам удалось договориться об обмене пленными "всех на всех" тяжелораненых, больных и молодых военных.

Как сообщал OBOZ.UA, во время первого раунда переговоров в Турции российская делегация пыталась психологически давить на Украину. Как рассказал заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица, представители РФ, вероятно, намекали на личную потерю дипломата – смерть его племянника на фронте.

Кроме того, что она назвала безусловное прекращение огня категорически неприемлемым, Россия во время переговоров в Стамбуле фактически прямо отрицала существование украинской нации. Глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что война РФ против Украины якобы является лишь внутренним конфликтом между "русскими".

Также представители РФ в Турции выдвигали абсурдные требования. В частности, российская делегация хотела, чтобы Украина отдала им четыре свои области. В следующий раз они обещали требовать уже шесть или восемь наших областей.

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