Украинская делегация прибыла на переговоры в Стамбул: когда стартует встреча с представителями РФ и чего ждать

Утром 2 июня украинская делегация прибыла в Стамбул на второй раунд прямых переговоров с российской стороной. Встреча запланирована на вторую половину дня.

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Как и в прошлый раз, во главе украинской делегации будет министр обороны Рустем Умеров. Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий в комментарии журналистам.

Ранее отмечалось, что встреча делегаций Украины и России состоится в 13:00 в понедельник, 2 июня, во дворце Чираган.

Накануне, 1 июня, президент Владимир Зеленский утвердил состав делегации от Украины для переговоров с Россией в Турции. В ее состав вошли:

Рустем Умеров, министр обороны Украины, глава делегации;

Сергей Кислица, первый заместитель министра иностранных дел;

Александр Бевз, советник руководителя Офиса президента;

Александр Дьяков, заместитель начальника штаба Командования Военно-морских сил ВСУ;

Юрий Ковбаса, представитель уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в системе органов сектора безопасности и обороны (по согласию);

Георгий Кузьмичев, офицер протокола Аппарата обеспечения служебной деятельности главнокомандующего ВСУ Аппарата главнокомандующего ВСУ;

Олег Луговский, первый заместитель председателя Службы внешней разведки Украины;

Евгений Острянский, заместитель начальника Генерального штаба ВСУ;

Александр Поклад, заместитель председателя Службы безопасности Украины;

Вадим Скибицкий, заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины;

Андрей Фомин, начальник отдела международного права – заместитель начальника управления международного и операционного права Центрального юридического управления Генштаба ВСУ;

Алексей Шевченко, заместитель начальника Генштаба ВСУ;

Александр Шерихов, старший офицер Главного оперативного управления Генштаба ВСУ;

Евгений Шинкарев, заместитель начальника штаба Командования Воздушных сил ВСУ.

Состав делегации почти не изменился сравнительно с предыдущими переговорами в Стамбуле. Председателем остался Умеров, но в переговорную группу добавили трех чиновников (Острянский, Ковбаса и Фомин), а Алексей Маловацкий, который является начальником Фомина и возглавляет соответствующее управление Генштаба, напротив, не вошел в состав делегации.

Украина собирается представить на переговорах дорожную карту, в которой говорится:

Полное прекращение огня сроком минимум на 30 дней. Возвращение всех пленных, которых удерживает каждая из сторон, и украинских детей, вывезенных на территорию, контролируемую Россией. Встреча Зеленского и диктатора Владимира Путина.

Согласно этому плану, Москва и Киев при участии США и Европы будут работать над согласованием условий, на которых они смогут прийти к согласию о полном прекращении войны.

Российская делегация вечером в воскресенье, 1 июня, прилетела в Стамбул на переговоры с Украиной. По словам ее представителей, операция Службы безопасности Украины "Паутина", которая уничтожила более 40 самолетов РФ, не сорвала встречи, а глава делегации Владимир Мединский даже заявил, что прилетел "с хорошим настроением".

Также в состав делегации РФ вошли глава военной разведки страны-агрессора ГРУ Игорь Костюков, заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, заместитель министра обороны Александр Фомин, а также группа "российских экспертов".

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