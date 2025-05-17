'Это не сработало': Кислица рассказал, как россияне пытались психологически давить на Украину в Стамбуле

Во время мирных переговоров в Стамбуле российская делегация пыталась оказать психологическое давление на украинскую сторону. Такие попытки лишь усилили внутреннюю решимость бороться с агрессором, который откровенно хвастается убийствами и намерен продолжать уничтожать наших беззащитных граждан.

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Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица. По его словам, кремлевские представители, вероятно, намекали на личную потерю дипломата - смерть его племянника на фронте.

"Кто бы ни был мишенью этой тактики "запугивания" в нашей делегации - я, возможно, другие, или все мы - это не сработало. На самом деле это имело совершенно противоположный эффект. Это лишь укрепляет нашу решимость остановить зло, которое хвастается, что убивает, и решительно настроено продолжать убивать наших никчемных граждан", - написал Сергей Кислица.

Дипломат вспомнил своего племянника Макса, который погиб летом 2022 года возле Северодонецка. Ему было всего 23 года.

"Максу было 23 года, и он навсегда останется молодым в нашей памяти", - добавил он.

Ранее сообщалось, что российская делегация на переговорах в Стамбуле выдвинула нереалистичные и неприемлемые требования. Россия требует от Украины вывести войска со всей территории частично оккупированных четырех украинских регионов и угрожает оккупировать еще как минимум два - и территориальные аппетиты агрессора имеют тенденцию к увеличению.

Также стало известно, что США подготовили мирный план, состоящий из 22 пунктов, который предусматривал завершение войны между Украиной и Россией. Однако диктатор РФ Владимир Путин фактически отказался обсуждать эти инициативы.

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