'Сегодня – четыре области, завтра – восемь': Кислица рассказал об абсурдных требованиях делегации РФ на переговорах в Стамбуле

Первый заместитель главы МИД Украины Сергей Кислица рассказал, что российская делегация во время переговоров в Стамбуле выдвигала абсурдные требования. В частности, представители страны-агрессора хотели, чтобы Украина отдала им четыре свои области.

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На следующий день они обещали требовать уже шесть или восемь наших областей. Об этом Кислица сказал в эфире телемарафона.

"Количество угроз, цинизма и аморальных заявлений – это шло почти сплошным потоком. Вы уже слышали о длинных псевдоисторических экскурсах, о том, что сегодня мы требуем четыре области, завтра будем требовать восемь или шесть. О том, что здесь среди членов делегации некоторые члены могут потерять больше родственников", – отметил он.

Также Кислица рассказал, что Россия во время переговоров в Стамбуле фактически прямо отрицала существование украинской нации. Глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что война РФ против Украины якобы является лишь внутренним конфликтом между "русскими".

"Глава российской делегации говорит: "Война-то, по сути, когда русские убивают русских. С определенными нюансами". Конец цитаты", – рассказал замминистра.

Кроме того, российская делегация в Стамбуле категорически отвергла идею безусловного прекращения огня в Украине. Это свидетельствует об отсутствии у РФ настоящей готовности к мирным договоренностям, отметил Кислица.

Как сообщал OBOZ.UA, Сергей Кислица рассказал, что переговоры в Стамбуле были правильно организованы. В частности, перевод между участниками встречи велся сразу на четырех языках. Благодаря этому все присутствующие на переговорах могли эффективно коммуницировать.

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