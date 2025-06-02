'Идиоты': Зеленский отреагировал на предложение россиян установить прекращение огня на 2-3 дня

Президент Владимир Зеленский резко высказался об абсурдном предложении России прекращать огонь на двое-трое суток на отдельных участках фронта для обмена телами убитых. Ведь подобные обмены время от времени и так происходят, для этого делегациям не нужно лететь в другую страну и вести якобы "переговоры".

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На самом деле Россия просто затягивает процесс. "Ну и в принципе как такового прекращения огня они не видят. Они сказали, что готовы на прекращение огня на два-три дня, чтобы забирать убитых с поля боя. Я считаю, что идиоты. Потому что прекращение огня для того, чтобы не было убитых", – сказал глава государства во время общения с журналистами 2 июня.

Он указал на то, что глава российской делегации Владимир Мединский и другие ее участники не разбираются в том, о чем идет речь.

"Товарищ Мединский – как я и говорил изначально – это не того уровня люди. Они даже не разбираются технически. Военные на поле боя очень часто обмениваются, к сожалению, телами убитых своих армий. Это происходит. И все понимают, что в момент обмена никто друг в друга не стреляет", – подчеркнул Зеленский.

Предложение противника прекратить огонь всего на несколько суток – это просто "игра риторик".

"Поэтому хочется, чтобы наши американские партнеры все же сильными шагами направили пакет санкций в Сенат, чтобы дожали россиян к прекращению огня сильными санкциями. По-другому они пока не понимают. Мы считаем, что это справедливо. Уже пятый месяц идет с тех пор, как США дали сигнал о прекращении огня. И мы это поддерживаем", – сказал президент.

Он добавил, что страна-агрессор соглашается на обмены военнопленными, потому что этим "кормит" США, чтобы американцы пролонгировали свое решение о введении санкций.

"Поэтому для нас важно подчеркнуть, что если в этот раз Стамбул будет по прекращению огня не двигаться вперед, то должны быть санкционные шаги от Штатов", – заявил Зеленский

Как писал OBOZ.UA:

– 2 июня в Турции состоялся второй раунд переговоров Украины и России. Москва отказалась от безусловного прекращения огня, которое предложил Киев, а также от встречи лидеров двух стран.

– Стороны обменялись документами об урегулировании, с условиями прекращения огня и завершения войны. Удалось договориться об обмене пленными "всех на всех" тяжелораненых, больных и молодых военных в возрасте до 25 лет. Также Украина и РФ отдадут друг другу тела 6000 погибших военных от каждой из сторон.

– Россиянам передан список из нескольких сотен украинских детей, депортированных оккупантами с ВОТ.

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