Делегация РФ в Стамбуле назвала безусловное прекращение огня категорически неприемлемым, - Кислица

Российская делегация на переговорах в Стамбуле категорически отвергла идею безусловного прекращения огня в Украине. Это свидетельствует об отсутствии у РФ настоящей готовности к мирным договоренностям.

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Об этом рассказал первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица в эфире телемарафона. По его словам, россияне не имели никаких директив, которые бы предусматривали возможность достижения договоренности о прекращении боевых действий с украинской стороной.

"Я не думаю, что в их директивах была позиция, которая предусматривала возможность достижения договоренности с украинской стороной о прекращении огня", – сказал Кислица.

Кислица подчеркнул, что россияне четко заявляли, что для них идея безусловного прекращения огня является "категорически неприемлемой". На протяжении всех переговоров они неоднократно повторяли эту позицию, несмотря на предложения украинской и американской сторон.

"Зато у них была позиция вполне очевидно о том, почему предложение и американской, и украинской стороны о безусловном прекращении огня для них категорически неприемлемо. Они несколько раз в течение переговоров говорили: "Безусловное прекращение огня категорически неприемлемо", – рассказал заместитель главы МИД Украины.

Напомним, Кислица также рассказал, что переговоры между Украиной и Россией, которые проходили в Стамбуле, были правильно организованы. В частности, перевод между участниками встречи велся сразу на четырех языках. Благодаря этому все присутствующие на переговорах могли эффективно коммуницировать.

Ранее Сергей Кислица рассказал, что во время мирных переговоров в Стамбуле российская делегация пыталась оказать психологическое давление на украинскую сторону. Такие попытки только усилили внутреннюю решимость бороться с агрессором, который откровенно хвастается убийствами и намерен продолжать уничтожать наших беззащитных граждан.

Сообщалось, что российская делегация на переговорах в Стамбуле выдвинула нереалистичные и неприемлемые требования. Россия требует от Украины вывести войска со всей территории частично оккупированных четырех украинских регионов и угрожает оккупировать еще как минимум два - и территориальные аппетиты агрессора имеют тенденцию к увеличению.

Также стало известно, что США подготовили мирный план, состоящий из 22 пунктов, который предусматривал завершение войны между Украиной и Россией. Однако диктатор РФ Владимир Путин фактически отказался обсуждать эти инициативы.

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