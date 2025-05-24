'Внутренний конфликт между россиянами': Кислица рассказал, что говорили представители РФ на переговорах в Стамбуле

Первый заместитель главы МИД Украины Сергей Кислица рассказал, что страна-агрессор Россия во время переговоров в Стамбуле фактически прямо отрицала существование украинской нации. Глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что война РФ против Украины якобы является лишь внутренним конфликтом между "русскими".

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Об этом Кислица сказал в эфире телемарафона. По его словам, заявление представителя РФ было шокирующим, так как он выставил российско-украинскую войну "внутренним конфликтом", но "с определенными нюансами".

"На каком-то этапе глава российской делегации говорит... Перед ним сидит украинская полномочная делегация, которая представляет государство, состоит из военных людей. И глава российской делегации говорит: "Война-то, по сути, когда русские убивают русских. С определенными нюансами". Конец цитаты", – рассказал замминистра.

Он подчеркнул, что такие слова Мединского воспринимаются как отрицание существования украинцев как независимой нации. Представители российской делегации фактически заявили, что украинцев не существует отдельно, а есть только "русские".

"По сути, тебе та сторона отрицает твое существование как нации. Тебе в лицо говорят, что ты не украинец, ты русский, и мы просто тебя убиваем, русские убивают русских и "нам болит, что мы русские убиваем русских", – добавил Кислица.

Он также рассказывал о том, что переговоры в Стамбуле были правильно организованы. В частности, перевод между участниками встречи велся сразу на четырех языках. Благодаря этому все присутствующие на переговорах могли эффективно коммуницировать.

Как писал OBOZ.UA, ранее Сергей Кислица сообщил, что во время мирных переговоров в Стамбуле российская делегация пыталась оказать психологическое давление на украинскую сторону. Такие попытки только усилили внутреннюю решимость бороться с агрессором, который откровенно хвастается убийствами и намерен продолжать уничтожать наших беззащитных граждан.

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